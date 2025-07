Harvard Summer School all’Università di Siena

Ha preso il via alla sede universitaria del Polo Mattioli dell’Università di Siena l'Harvard Summer School dal titolo “Beauty, Innovation, and Sustainability”, organizzata dalla prestigiosa università americana in collaborazione con l'Ateneo, giunta quest'anno alla sua decima edizione. La scuola, che si è aperta il 23 luglio e che si protrarrà fino al 18 agosto, esplora il ruolo fondamentale dell'estetica e della cultura per un'innovazione autentica, la costruzione di comunità e lo sviluppo sostenibile.

L'edizione 2025 vede la partecipazione di quasi trenta fra studentesse e studenti e quattro docenti provenienti dalla Harvard University. Come ogni anno, cinque studenti dell'Università di Siena avranno l'opportunità di partecipare al programma.

Anche quest'anno il professor Simone Borghesi, delegato del Rettore per le Relazioni internazionali, oltre a portare il saluto inaugurale terrà due lezioni sul tema dell'economia ambientale.

Commenta il professor Simone Borghesi: “La decima edizione della School costituisce una pietra miliare del rapporto tra le nostre istituzioni ed un motivo di orgoglio per il nostro ateneo. Per celebrare questo traguardo, quest’anno avremo il piacere di poter ospitare anche il Prof. Sean Kelly, Preside della facoltà di Arti e Scienze Umane della Harvard University: un segno ulteriore del valore che l’Università di Harvard attribuisce alla nostra School ed alla collaborazione decennale tra le nostre istituzioni”.

Il programma affronta il tema della bellezza attraverso le lenti di grandi pensatori, da Omero a Byung-Chul Han, e lo collega ai concetti di verità e bontà. Le lezioni spazieranno dall'economia culturale e ambientale alla filosofia politica, dalla cultura italiana al design e alle nuove forme di espressione artistica.

Oltre alle lezioni in aula, il programma prevede numerose attività pratiche: visite a musei, castelli e cattedrali, degustazioni enogastronomiche e altro ancora. I partecipanti interagiranno con la comunità senese durante i giorni del Palio, prendendo parte a tutti gli eventi principali, come la Tratta, le prove e la processione del cero, e partecipando alla cena della prova generale in una delle 17 contrade, per immergersi completamente nell'atmosfera unica della nostra città.

Il programma completo della Summer School è disponibile online: https://harvardsummeritaly.com

Fonte: Università di Siena

