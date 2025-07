Hershey Felder gira a Firenze il suo "Tender Art"

In questi giorni il Teatro Niccolini si trasforma in un crocevia tra passato e presente, tra Parigi e Firenze, per accogliere la visione cinematografica di Hershey Felder, Direttore Artistico del Teatro e di Firenze On Stage. L’artista sta girando “Tender Art”, ambientando “nella città più bella in cui si può creare la magia di ogni epoca” un racconto della Parigi del 1840.

Tender Art, le cui riprese sono iniziate in questi giorni a Firenze, racconta la storia di Jan Curzon, un pianista contemporaneo affetto da una forma di epilessia, e Cara Durand, prima donna sovrintendente di un grande sistema scolastico, entrambi ossessionati dalle figure storiche di Fryderyk Chopin e George Sand. Intrecciando arte, salute mentale e relazioni personali complesse, il film ci conduce in un viaggio nel tempo che esplora l’anima stessa del mondo dell’arte – ieri e oggi.

Un racconto che intreccia le vite di personaggi straordinari come Eugène Delacroix, Franz Liszt, Marie Dorval, Auguste Clésinger e molti altri, interpretati da un cast internazionale e italiano, con oltre il 95% della troupe composta da artisti toscani e romani.

Tra i protagonisti: Hershey Felder nel doppio ruolo di Chopin e Jan Curzon, Jonathan Adriano Silvestri nei panni di Delacroix e Gene Davenport, Sally George come George Sand e Cara Durand, Gabriele Giaffreda, Francesca Cellini, Francesco Libetta, Elle Gurevich, Gabriele D’Alario

Le riprese principali sono iniziate il 23 luglio a Bagno a Ripoli, Firenze, con la direzione della fotografia di Stefano De Carli, i costumi di Marysol Gabriel, trucco e parrucche di Tiziana Lucarini, e le scenografie curate dallo stesso Felder, insieme a Trevor Hay, Raoul Vendali e Lorenzo Fazzini

Fonte: Ufficio Stampa

