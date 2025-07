Hub for Young, aperture garantite anche ad agosto per il rinnovato Spazio Giovani

Dopo la prima giornata di possesso dei locali di Hub for Young, avvenuta il 29 luglio, tutto è pronto alle aperture anche d'estate. Il personale ARTI assieme al Centro per l'Impiego garantirà la presenza anche per il mese di agosto. Martedì 5, 19 e 26 agosto, dalle 15 alle 18, lo Spazio di piazza del Popolo, 17, sarà aperto. Mentre da settembre entrerà in funzione l'orario completo, con l'apertura due giorni a settimana (anche il giovedì, dalle 15 alle 18), come annunciato in occasione dell'inaugurazione alla presenza dell'assessora regionale Alessandra Nardini lo scorso 22 luglio.

IN COSA CONSISTE HUB 4 YOUNG - Questo 'spazio ibrido' amplia le competenze con cui era nato il progetto Hub for Young, legato principalmente a orientamento scolastico e professionale oltre alla formazione e all'accesso al mondo del lavoro per i giovani NEET. Con l'ingresso di ARTI, SDS e COeSO Empoli si integra la struttura iniziale con servizi di orientamento per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, servizi socioeducativi e competenze youth-work. L'obiettivo è quello di proseguire nelle caratteristiche delle 'buone pratiche' nate dalla contaminazione tra diversi settori (anche a livello verticale come ente locale, zonale, regionale ed ETS) per mostrare la ricchezza della rete in un unico sportello territoriale dove confluiranno le professionalità dei Centri per l'impiego, dei servizi socio-sanitari e del Terzo Settore.

COSA SI PUO' FARE AD HUB 4 YOUNG - Questi i seguenti servizi:

- Front office, accoglienza, ascolto e primo orientamento

- Punto informazione su servizi del Centro per l'Impiego e progetto Giovanisì

- Orientamento e supporto alla formazione gratuita nel Programma GOL

- Orientamento tirocini

- Servizi alle imprese con informazioni sulla ricerca del personale

- Interventi educativi a cura della Sds

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa