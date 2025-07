Il Comune di Fucecchio in visita a Beverley per rinsaldare il legame di amicizia

Con la volontà di rinnovare l’amicizia che lega Fucecchio e Beverley, la scorsa settimana il consigliere delegato ai gemellaggi Lorenzo Favilli si è recato in visita alla cittadina inglese dello Yorkshire, ospite dell’associazione che lega i rapporti di amicizia con il Comune di Fucecchio.

“Ringrazio tutti i membri dell’associazione che tengono vivi questi rapporti per la calda atmosfera che ho trovato, così come i consiglieri dell’East Riding Yorkshire e la sindaca di Beverley Alison Healy per l’accoglienza e la visita agli organi di governo – racconta il consigliere Favilli -. In modo particolare, ci tengo a ringraziare Martin e Mark per avermi ospitato e Toni, Chris e Tom per avermi mostrato le bellezze che questo territorio ha da offrire. Beverley è una cittadina bellissima, ricca di storia e di cultura, oltre che di brava gente, con tante tradizioni e con un grande senso di ospitalità. Sono convinto di tornare a casa con molti spunti per rafforzare la relazione tra le nostre due realtà, rendendo così sempre più accessibile e stimolante il legame tra città gemelle”.

Un viaggio che a breve sarà replicato, con una delegazione fucecchiese che tornerà in Inghilterra portando avanti questo legame.

“In quest’ottica si inserisce il progetto che lanceremo da settembre – conclude la sindaca Emma Donnini – con la volontà di far vivere ad un sempre maggior numero di ragazzi e ragazze meritevoli lo spirito del gemellaggio e dell’incontro tra culture diverse”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

