Il gruppo M5S a Livorno: "Autosospensione in caso di sostegno a Giani"

Il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle di Livorno ha annunciato che si autosospenderà dal partito se verrà ufficializzato l'appoggio alla ricandidatura di Eugenio Giani alle prossime regionali. A comunicarlo è il capogruppo Andrea Morini, che denuncia come “indiscrezioni sempre più diffuse” diano ormai per certo il sostegno al presidente uscente, in contrasto con le rassicurazioni ricevute sulla libertà di scelta dei gruppi territoriali.

Morini sottolinea che, a meno di un netto cambio di rotta su temi come sanità, aeroporto di Firenze, Multiutility e legge Marson, “si chiederebbe a Giani di diventare la sua nemesi, un Giani bifronte o un vero e proprio Anti-Giani”. In caso di ingresso del M5S nell’alleanza di centrosinistra, il gruppo livornese si autosospenderà immediatamente, ritenendo la scelta “un vulnus” per l’identità del Movimento.

