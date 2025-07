In arrivo i bonifici per le famiglie colpite dall'alluvione del novembre 2023 a Fucecchio

Stanno partendo in queste ore grazie al lavoro della Pubblica Assistenza di Fucecchio (in team con Fondazione CR Firenze e amministrazione comunale fucecchiese) i bonifici destinati alle famiglie colpite dagli eventi alluvionali del novembre 2023: si tratta, come accennato, di nuclei familiari iscritti nelle liste dei servizi sociali, che vivono in situazioni di oggettiva fragilità socio-economica, oppure di famiglie che hanno subito danni significativi alle proprie abitazioni a causa degli eventi alluvionali del 2023. Le famiglie interessate in totale sono 126. Tutti i soggetti interessati sono stati chiamati nei giorni scorsi proprio dalla Pubblica Assistenza con lo scopo di avvertire a riguardo dell’arrivo di queste somme, che sono state stanziate tramite bando pubblico da Fondazione CR Firenze: il Comune si è di conseguenza interessato al progetto e collaborando con l’associazione di volontariato si è giunti ai buoni risultati di questi giorni. Soddisfazione è stata espressa a tal proposito dal presidente della Pubblica fucecchiese Luigi Checchi: “Ci abbiamo lavorato tanto in team insieme alla Fondazione e al Comune, realtà che ringrazio per il supporto e il sostegno. Abbiamo ricevuto la somma dalla Fondazione la scorsa settimana e già da lunedì 28 luglio il nostro ufficio amministrativo ha iniziato ad effettuare i bonifici a ogni famiglia. E’ stato un lavoro complesso ma anche fonte di soddisfazione perché abbiamo contribuito ad aiutare tante famiglie, come da nostra missione”.

Fonte: Ufficio Stampa PA Fucecchio

