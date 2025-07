Jacopo Talluri torna a vestire la maglia dell'Abc Solettificio Manetti

Dopo le conferme, un cavallo di ritorno. Si tratta di Jacopo Talluri, giovane talento castellano, che ha deciso di tornare a vestire la maglia dell’Abc Solettificio Manetti dopo l’esperienza maturata con il Gialloblu Castelfiorentino. Ala classe ’03, già aggregato alla rosa della C Gold fino alla stagione 2020/2021, negli ultimi anni si è fatto le ossa in Divisione Regionale 2, campionato che lo ha visto crescere e maturare esperienza nel mondo senior, preparandolo così al ritorno in serie C.

“Ho deciso di tornare a far parte della prima squadra per diversi motivi – spiega Jacopo -. Uno su tutti il voler dimostrare le mie qualità, sia dentro che fuori dal campo, oltre alla voglia di misurarmi con un campionato difficile e di livello superiore come la serie C, dopo gli anni di Promozione che mi sono serviti a crescere e migliorare. Credo che abbiamo le carte in regola per fare una buona stagione e riportare il giusto entusiasmo al palazzetto: sicuramente ce la metteremo tutta per far divertire i nostri tifosi”.

LA CARRIERA

Nato e cresciuto in casa Abc, conduce l’intera carriera in maglia gialloblu. Dopo la trafila nel minibasket e nel settore giovanile, nella stagione 2018/2019 entra a far parte della rosa della C Gold, in cui resta per i due anni successivi prima di passare al Gialloblu Castelfiorentino, con cui prende parte al campionato di Promozione, poi Divisione Regionale 2, fino alla scorsa stagione. Anni in cui matura e cresce, preparandosi così al ritorno nella prima squadra del suo paese.

