Ketty Nencioni si laurea con una tesi sull'Università del tempo libero di San Miniato

Con una tesi sull'"Apprendimento in età adulta. Una realtà Toscana: l'Università del tempo libero nel Comune di San Miniato in Provincia di Pisa", Ketty Nencioni, ha conseguito la laurea magistrale all'Università Telematica degli Studi IUL di Firenze. Residente a San Romano, è una studentessa lavoratrice che ha scelto di esplorare la realtà di questa istituzione cittadina, grazie al supporto della presidente di UTL Maria Grazia Messerini e di Maria Antonietta Frosini che l'hanno sostenuta e aiutata nella stesura del progetto. Il sindaco Simone Giglioli ha voluto incontrarla per conoscere il suo lavoro e accogliere una copia del suo elaborato nella sezione della biblioteca "Luzi" dedicata a tesi di laurea dedicate al territorio.

"È sempre un orgoglio, per un'amministrazione comunale, vedere riconosciuto il valore del proprio territorio attraverso il lavoro di ricerca e approfondimento di cittadini che scelgono di studiarlo e raccontarlo. La tesi di Ketty Nencioni è un esempio virtuoso di come l’impegno personale, lo studio e l’interesse per la comunità possano generare conoscenza utile e condivisibile - dichiara il sindaco Simone Giglioli -. L’Università del Tempo Libero rappresenta una realtà preziosa per il nostro Comune, nata nel 1999, un lascito di Marinella Marianelli che nel tempo è cresciuta, il cui obiettivo è quello di promuovere l'apprendimento permanente, l’inclusione e la partecipazione culturale in ogni fase della vita. Ringrazio Ketty per averle dedicato il suo lavoro e per aver voluto donare una copia della sua tesi alla Biblioteca 'Luzi', contribuendo così ad arricchire il patrimonio culturale locale. La sua esperienza dimostra che l’educazione non ha età e che, con determinazione e passione, è possibile coniugare lavoro, studio e amore per il proprio territorio".

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa