La famiglia reale olandese in visita al Museo archeologico di Monteriggioni

Oggi, la regina madre Beatrice d’Olanda (Beatrix Wilhelmina Armgard van Oranje-Nassau) esponente della famiglia reale olandese e Regina dei Paesi Bassi dal 30 aprile 1980 al 30 aprile 2013, ha fatto visita al MaM.

Accompagnata dalla sua guida ufficiale (Andrea Ghiottonelli), da amici e familiari, ha ammirato il Museo e Abbadia Isola con le spiegazioni del direttore Giacomo Baldini e accolta dal personale del complesso monumentale.

Grazie per essere venuta ed avere apprezzato lo sforzo che l'Amministrazione Comunale sta facendo in questi anni per la realizzazione di quel vero e proprio welfare culturale che è nei suoi programmi.

Fonte: Ufficio Stampa

