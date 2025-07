Medico ai domiciliari sorpreso a curare pazienti: arrestato

Era ai domiciliari per gravi reati legati all’esercizio abusivo della professione medica, ma nonostante ciò continuava a ricevere pazienti nello studio improvvisato all’interno dell’abitazione dei genitori. È finito così in carcere un medico massese, già condannato in primo grado lo scorso 17 luglio a oltre quattro anni di reclusione.

A scoprire l’ennesima violazione sono stati i finanzieri del Gruppo del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Massa Carrara, che hanno dato esecuzione a un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare, disposta dal Tribunale di Massa su richiesta della Procura.

L’uomo, già noto per precedenti illeciti commessi durante l’esercizio della sua attività – tra cui operazioni di chirurgia estetica in sedazione profonda in locali privi di autorizzazioni – era sottoposto a misura restrittiva con braccialetto elettronico e sospeso cautelarmente dall’Ordine dei Medici. Eppure, secondo quanto accertato dalle Fiamme Gialle, avrebbe continuato a operare in un vero e proprio studio medico allestito nella casa dei genitori, violando ogni divieto e mettendo a rischio la salute dei pazienti.

Le indagini recenti hanno documentato che, nel mese di giugno, almeno un paziente sarebbe stato sottoposto a trattamento medico dal professionista, con conseguenze cliniche tali da richiedere cure ospedaliere. Durante una perquisizione, i militari hanno trovato una cliente ignara in attesa del suo turno per un intervento, confermando che l’attività abusiva era ancora in corso.

La Procura ha quindi richiesto e ottenuto la custodia cautelare in carcere, alla luce della reiterazione del reato e della pericolosità delle condotte. Deferita a piede libero anche la compagna del medico, che avrebbe assistito durante le pratiche mediche nonostante fosse priva di qualsiasi titolo abilitativo.