Minaccia di buttarsi dalla finestra, carabinieri sfondano la porta di casa e la salvano

Stava per togliersi la vita quando i carabinieri sono entrati nell'appartamento, sfondando la porta e mettendola in salvo. È successo nel pomeriggio di ieri in provincia di Arezzo: a far scattare l'intervento dei militari una segnalazione di emergenza giunta al 112. Arrivati sul posto hanno trovato la donna, seduta sul davanzale di una finestra al terzo piano di un edificio, a un'altezza di circa quindici metri dal suolo. Di fronte alla situazione apparsa subito critica, spiega l'Arma in una nota, e al rischio che potesse degenerare i carabinieri sono velocemente entrati all'interno dello stabile, raggiungendo l'appartamento interessato.

La porta della stanza da cui la donna si era sporta era chiusa a chiave dall'interno e dopo un breve tentativo di interlocuzione, durante il quale avrebbe riferito di non riuscire a muoversi dalla posizione in cui si trovava, i carabinieri hanno deciso di intervenire. Buttata giù la porta hanno raggiunto tempestivamente la finestra, afferrando la donna e scongiurando il gesto estremo mettendola in condizioni di sicurezza. L'intervento si è concluso senza conseguenze fisiche per la persona cinvolta, che è stata affidata al personale sanitario del 118 e trasportata presso una struttura ospedaliera per cure e assistenza necessarie.

Se senti di trovarti in situazioni di disagio o conosci persone in questo stato, ci sono numeri di telefono e siti internet adatti per un aiuto istantaneo. Per gli adolescenti minorenni è disponibile il Telefono Azzurro (19696, www.azzurro.it), per i più grandi il Telefono Amico (199 284 284, www.telefonoamico.it).

