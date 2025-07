Drammatico incidente a Livorno in superstrada: muore 73enne

Un 73enne è morto dopo un incidente in Fi-Pi-Li tra Darsena Toscana est e Livorno Aurelia in direzione Livorno. Lo scontro è avvenuto alle 9.30 di oggi, martedì 29 luglio, e sono rimasti feriti anche una 54enne e il marito: la donna è grave ma non in pericolo, è in ospedale a Livorno.

Pare che il 73enne abbia accusato un malore mentre si trovava alla guida della propria auto e sia andata a sbattere contro la macchina che la precedeva. I sanitari inviati dal 118 si sono presi subito cura del conducente, trovato in arresto cardiaco e portato d’urgenza al pronto soccorso. Lì, nella shock room, è deceduto.

Il traffico è risultato bloccato per diverso tempo con i mezzi costretti a viaggiare sulla corsia d'emergenza.

Notizie correlate