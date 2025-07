Ponte di Bellavista, i prossimi passaggi per la ricostruzione a Poggibonsi

La firma del contratto e la progettazione. Sono questi i prossimi passaggi che riguardano l’iter per la ricostruzione del ponte sulla Cassia a Bellavista. Ne ha parlato la sindaca Susanna Cenni aggiornando il Consiglio Comunale di ieri, 28 luglio, nelle comunicazioni iniziali.

“In seguito al pronunciamento definitivo del Consiglio di Stato abbiamo incontrato la Provincia di Siena per condividere il percorso e anche gli impegni”, ha detto la prima cittadina che ha brevemente ripercorso le ultime novità. Con la decisione del Consiglio di Stato che ha sbloccato l’appalto per la ricostruzione del ponte, la Provincia di Siena ha provveduto ad aggiudicare la progettazione esecutiva dell’opera e l’esecuzione dei lavori. L’aggiudicazione è avvenuta ad inizio luglio e si è aperta la fase cosiddetta dello ‘stand still’ prevista dal codice degli appalti.

Alla fine di agosto è prevista la firma del contratto e da quel momento si aprirà la fase di redazione del progetto esecutivo che si completerà in sessanta giorni. Alla fase di progettazione faranno seguito altri passaggi, previsti dalle norme, che termineranno con la validazione del progetto.

“Auspichiamo che i lavori inizino nei tempi più brevi possibili, sempre rispetto alle tempistiche previste per legge e per contratto - dice la sindaca Cenni – Insieme alla Provincia di Siena abbiamo stabilito di fare un monitoraggio permanente per verificare lo stato di avanzamento dell’opera che, finalmente, è entrata in una nuova fase, quella propedeutica all’avvio dei lavori. Come da impegni presi con la comunità, continueremo a seguire tutto il percorso”.

Notizie correlate