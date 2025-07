Regione-Baker Hughes: un protocollo per prevenzione ed emergenze

Rafforzare ulteriormente la sicurezza, in caso di emergenza, dei 5.500 dipendenti di Baker Hughes attivi nei tre stabilimenti di Firenze, Massa e Avenza (Carrara) e di tutte le persone che quotidianamente vi hanno accesso, dalle ditte esterne alle aziende clienti.

E' questo il significato del nuovo protocollo d'intesa sottoscritto da Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, e da Paolo Noccioni, presidente di Nuovo Pignone, Baker Hughes. L'accordo avrà valore di cinque anni e rappresenta un valido esempio di collaborazione pubblico-privato finalizzato alla sicurezza collettiva. I contenuti del protocollo d'intesa sono stati presentati questa mattina a Firenze, a Palazzo Strozzi Sacrati, sede della Presidenza della Regione Toscana.

“La sicurezza nei luoghi di lavoro - commenta Eugenio Giani - è per noi una priorità assoluta, un valore non negoziabile. La Regione Toscana, con il suo sistema di Protezione civile all’avanguardia, è in prima linea per anticipare i rischi e proteggere le persone, grazie a una rete consolidata di competenze, risorse e collaborazioni istituzionali. La partnership con un’azienda leader come Baker Hughes è un esempio virtuoso di come pubblico e privato possano lavorare insieme per il bene comune, garantendo che i nostri standard di sicurezza e la nostra rapidità d’intervento siano applicati anche in ambito industriale, a tutela di lavoratori e cittadini”.

“Quest’idea – aggiunge l’assessora alla protezione civile Monia Monni - nasce da una mia visita allo stabilimento fiorentino. Baker Hughes è un’impresa attentissima ai temi della sicurezza. Abbiamo voluto fare insieme un ulteriore passo avanti e pensare anche alla sicurezza rispetto agli eventi meteo climatici estremi, che purtroppo si verificano con sempre maggior frequenza. La Regione mette a disposizione le competenze del settore Protezione Civile per impostare un percorso di crescita e di collaborazione pubblico-privato rivolto alla difesa delle delle nostre comunità. Un esperimento del genere all’interno di un’azienda così grande è particolarmente significativo. Abbiamo grande attese e speriamo possa essere replicabile”.

“La firma di questo protocollo con la Regione Toscana - dichiara Paolo Noccioni - rappresenta per Baker Hughes un ulteriore passo avanti nel rafforzamento della nostra cultura della sicurezza, che è da sempre al centro del nostro lavoro e parte integrante della nostra identità aziendale. In un contesto in cui i rischi sono sempre più complessi, questa collaborazione con la Protezione civile regionale ci consente di integrare le nostre competenze con quelle delle istituzioni, a beneficio non solo dei nostri dipendenti, ma anche delle comunità locali e dell’intero territorio. La firma di oggi è il frutto di un dialogo costruttivo e di una volontà condivisa di mettere al centro la prevenzione, la sicurezza e la tutela delle persone”,, presidente Nuovo Pignone, Baker Hughes.

L’obiettivo – si legge nel protocollo - è quello di “migliorare la capacità complessiva di risposta nelle situazioni di emergenza che coinvolgano l’azienda, in particolare con la definizione e diffusione tra la popolazione aziendale di azioni e comportamenti adeguati da tenere sia nelle fasi di allerta che durante gli eventi potenzialmente pericolosi”.

Grazie a questo accordo, l’azienda e il sistema di Protezione civile della Regione Toscana lavoreranno insieme e si scambieranno informazioni per individuare “attività e idonee misure organizzative finalizzate ad assicurare il più efficace ed efficiente concorso alla gestione delle situazioni di emergenza e superamento della stesse”. Si cercherà di raggiungere la “massima sinergia nelle attività svolte, ciascuno secondo le proprie competenze in caso di emergenza, oltre che nei programmi di attività formativa d’interesse comune”.

Baker Hughes promuoverà momenti di formazione ed ospiterà esercitazioni pratiche con la partecipazione di esperti della Protezione civile; entrambe le realtà si terranno, inoltre, reciprocamente informate sui progressi nell’adeguamento infrastrutturale alle nuove sfide poste dai cambiamenti climatici.

Questo percorso di collaborazione vedrà anche la stesura di un Piano di protezione civile aziendale condiviso tra Baker Hughes e Protezione civile, che sarà poi recepito dalla Regione Toscana e allegato come parte integrante ai Piani di Protezione civile comunali delle tre realtà coinvolte. L’elaborazione sarà affidata ad un gruppo di lavoro congiunto paritetico.

Baker Hughes e Protezione civile della Toscana, sempre con l’obiettivo di aumentare la sicurezza collettiva, lavoreranno d’intesa anche nella comunicazione delle attività di formazione sui comportamenti da tenere nei momenti emergenziali. Le parti promuoveranno inoltre un tavolo di confronto e condivisione con altre grandi imprese del territorio regionale, così da rendere il protocollo un modello pilota, replicabile, a vantaggio della sicurezza industriale e collettiva.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa

