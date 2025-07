Rifiuti abbandonati, FI Fucecchio: "Fototrappole contro il fenomeno. L'amministrazione non perda tempo"

Se da un lato l'amministrazione comunale prende tempo per sottoporre la nostra proposta per l'utilizzo delle fototrappole contro l'abbandono dei rifiuti, non perdono tempo invece coloro che in particolare nella zona industriale ed a ridosso del Padule abbandonato continuamente grossi sacchi neri con ritagli di pellami. Ne è nata una lotta impari, con ogni angolo di via Querciola, compreso quello dove si trova il nido delle cicogne diventato iconico per Fucecchio, ogni giorno caratterizzato da discariche con la giunta comunale spettatrice inerme di questo continuo degrado. Non mancano infatti ogni giorno sui social foto o video che evidenziano queste criticità, come ad esempio quella in via Borsellino dove sono stati gettati all'interno di un canneto più di una decina di sacchi neri. Per contrastare questo fenomeno presentammo una proposta per l'utilizzo delle foto trappole per cercare di arginare questo triste fenomeno. La proposta fu presentata a febbraio ed è stata rimandata da un consiglio comunale all'altro, ed è di nuovo in discussione per la seduta del prossimo 31 luglio. Noi auspichiamo che chi è stato eletto per fare il bene del proprio paese non perda altro tempo, perché al contrario, chi abbandona i rifiuti, gioca anche sui ritardi e sulla inefficienza dell'azione della pubblica amministrazione.

Fonte: “Forza Italia” - Fucecchio

