Risse e vandali sugli autobus a Pontedera, necessario l'intervento delle forze dell'ordine. At valuta la denuncia

Autolinee toscane informa di aver dato mandato ai propri legali di verificare la possibilità di denunciare i giovani che si sono resi protagonisti di vandalismi e risse a bordo dei bus del proprio servizio di trasporto pubblico. In particolare, ieri, lunedì 28 luglio 2025, sul bus della Linea 500 proveniente da Volterra è scoppiata una rissa fra un gruppo di ragazzi che poi è continuata fuori dal bus alla stazione di Pontedera. La rissa è finita solo dopo l’intervento dell’autista del bus at che, una volta fermato il mezzo, ha invitato i giovani a fermarsi richiedendo l’intervento delle forze dell’ordine.

AT ricorda che a bordo dei propri bus vi è un sistema di videosorveglianza che registra immagini dentro i mezzi e all’esterno nelle immediate vicinanze. Tali immagini vengono salvate e fornite alle autorità preposte quando viene richiesto ad at.

Purtroppo, non è il primo caso del genere che accade a Pontedera, perché CTM - Consorzio Toscano Mobilità, che per conto di at-autolinee toscane gestisce alcune linee di servizio, segnala che sempre ieri, lunedì 28 luglio 2025, l'autista della Navetta B è stato costretto a chiedere l’intervento delle forze dell’ordine perché alcuni giovani volevano salire a bordo del bus fumando. Quando l’autista ha spiegato che non potevano farlo hanno iniziato a prendere a calci il bus. Solo con l’intervento delle forze dell’ordine la situazione è rientrata nella normalità.

AT ringrazia le autorità preposte alla sicurezza e all’ordine pubblico per la continua e fattiva collaborazione a tutela del servizio pubblico di trasporto, e conferma la propria disponibilità a valutare con le stesse, con le istituzioni pubbliche e con le rappresentanze sindacali, tutte le azioni che saranno ritenute utili per tutelare ancora meglio la sicurezza dei lavoratori e dei clienti del servizio pubblico di trasporto su gomma.

Fonte: At Ufficio Stampa

