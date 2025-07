Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Caterina Sganga nuova direttrice dell’Istituto Dirpolis

Caterina Sganga è la nuova direttrice dell’Istituto Dirpolis (Diritto, Politica, Sviluppo) della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Succede alla professoressa Gaetana Morgante e resterà in carica per tre anni, a partire dal 28 luglio 2025 fino al 27 luglio 2028.

A Caterina Sganga sono giunti gli auguri di buon lavoro e le felicitazioni dell’intera comunità accademica della Scuola.

“Sono onorata della fiducia che la nostra comunità ha voluto riporre in me. Dopo anni di crescita e consolidamento, l’Istituto Dirpolis – tra i più grandi della Scuola e caratterizzato da spiccata interdisciplinarità – ha dinanzi a sé importantissime sfide da affrontare e un forte bisogno di rinnovamento capace di liberare tutte le energie, le risorse scientifiche e l’impegno sociale che possiamo e dobbiamo mettere a disposizione del sistema paese e della comunità internazionale. Il mio tempo, il mio impegno e le mie competenze saranno dedicati a rendere questo processo possibile, con il contributo di tutti, nel prossimo triennio” dichiara Caterina Sganga.

Caterina Sganga è professoressa ordinaria di Diritto privato comparato dal 2024. È entrata alla Scuola Superiore Sant’Anna come Allieva ordinaria conseguendo la Laurea triennale (2004) e specialistica (2006) in Giurisprudenza presso l’Università di Pisa. Dopo un Master of Laws (LLM) alla Yale Law School nel 2009, nel 2011 ha conseguito il PhD in Law presso la Scuola Sant’Anna, per poi iniziare la propria carriera accademica presso la Central European University (CEU) di Budapest/Vienna, dove è stata Assistant e poi Associate Professor of Law dal 2012 al 2018.

La sua principale area di ricerca è il diritto comparato della proprietà intellettuale (PI), con focus sul diritto d’autore europeo, sul rapporto tra PI e nuove tecnologie, sul bilanciamento tra PI e diritti fondamentali, e sul diritto e l’economia delle industrie culturali e creative. Recentemente i suoi lavori si sono concentrati sui temi della proprietà e della governance dei dati, particolarmente non-personali, e sul diritto e le politiche della Scienza Aperta.

Sganga è Presidente della European Policy for Intellectual Property Association (EPIP), la principale società scientifica di studiosi della PI nei campi del diritto, dell’economia e del management, e membro del suo Consiglio Direttivo dal 2022. Nel maggio 2021 è stata eletta quale rappresentante italiano nella European Copyright Society (ECS), una delle più prestigiose associazioni accademiche nel settore del diritto d’autore. Inoltre è fellow dell’European Law Institute (ELI), nonché membro di ATRIP (International Association for the Advancement of Teaching and Research in Intellectual Property) e di ALPS (Association for Law, Property and Society).

Fonte: Scuola Superiore Sant'Anna - Ufficio Stampa