Sistemi museali, in uscita bando da 750mila euro per il 2025/26

Esce domani, mercoledì 30 luglio, il bando 2025 della Regione Toscana a favore dei Sistemi museali toscani che punta a sviluppare una rinnovata capacità di progettazione integrata in modo da coordinarla e programmarla nel tempo e vivacizzare il comparto.

Per dare respiro ai progetti, il bando 2025 prevede azioni da svolgere nell’ultima parte del 2025 e nella prima parte del 2026, per le quali sono messi a disposizione 750.000 euro, ripartiti sulle due annualità.

I progetti dovranno essere proposti entro il 15 settembre 2025, e potranno essere sostenuti fino all’80% del loro ammontare.

“Prosegue l’ormai consolidata funzione regionale di supporto ai Sistemi museali – ha detto il presidente Eugenio Giani -, per la loro attività ordinaria ma anche per stimolare la sperimentazione, per lo sviluppo della cultura digitale, per la sostenibilità, per il cosiddetto cultural wellness, cioè il benessere culturale, che è la consapevolezza e l'apprezzamento della propria cultura e di quella degli altri. Grazie al sostegno della Regione i sistemi museali potranno dunque realizzare specifici progetti, in particolare per alzare gli standard dell’offerta, migliorare la fruizione da parte dei visitatori, aumentare il coinvolgimento della comunità, valorizzare i patrimoni conservati, sviluppare la didattica e la mediazione culturale verso l’utenza, perché è sempre più importante l’inclusività, anche attraverso l’infrastrutturazione tecnologica”.

Fonte: Regione Toscana

Notizie correlate