Tesserini venatori, a Empoli è possibile ritirare i nuovi a partire da martedì 5 agosto 2025

A partire da martedì 5 agosto 2025 sarà possibile ritirare i nuovi tesserini venatori. Gli interessati dovranno recarsi all’ufficio relazioni con il pubblico del Comune di Empoli, in via Giuseppe del Papa, 41.

La consegna è in programma nei seguenti orari e giorni: da martedì 5 a giovedì 21 agosto 2025, il martedì e il giovedì dalle 15 alle 17. Da lunedì 25 agosto 2025 in orario di apertura dell'ufficio relazioni con il pubblico, in via Giuseppe del Papa, 41, ovvero, lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8 alle 13.30; martedì e giovedì dalle 8 alle 18.30 e sabato dalle 8.30 alle 12.

Per maggiori informazioni, contattare l'ufficio relazioni con il pubblico del Comune di Empoli al numero telefonico 0571 757999 oppure cliccare sul sito web del Comune di Empoli, nella sezione dedicata al link: https://www.comune.empoli.fi.it/Servizi/Tesserini-venatori

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa