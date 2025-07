Università di Siena: bando per i corsi di laurea in Scienze biologiche, Farmacia e Chimica e tecnologie farmaceutiche

È online il bando per l’accesso al corso di laurea in Scienze biologiche e ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia e Chimica e tecnologie farmaceutiche.

Le immatricolazioni per questi tre corsi avverranno esclusivamente in modalità online, sulla base dell’ordine di presentazione delle domande, a partire da giovedì 31 luglio (ore 11:00) e saranno consentite fino al raggiungimento del numero dei posti disponibili, comunque non oltre il 3 novembre.

In palio sono 225 posti per il corso triennale in Scienze biologiche, 95 posti per il corso di laurea magistrale in Farmacia e 105 per il corso di laurea magistrale in Chimica e tecnologia farmaceutiche CTF.

Le informazioni e il bando

Fonte: Università di Siena - Ufficio Stampa