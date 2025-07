Vincenzo ”Viska” Federici protagonista della terza puntata della rubrica 'Amici del Piccolo Museo del Giocattolo'

Torna la rubrica di Gonews.it degli 'Amici del Piccolo Museo del Giocattolo'. Protagonista di oggi è Vincenzo Federici, disegnatore e autore che ha lavorato per il mercato francese e americano.

Vincenzo “Viska” Federici nasce a Napoli l'8 ottobre del 1986, sin da piccolo si appassiona ai fumetti e al disegno, così decide a 7 anni che quello sarà il suo lavoro. Dopo aver concluso gli studi al Liceo Artistico e all'Accademia di Belle Arti di Napoli, inizia la sua carriera lavorando per il mercato francese, con un piccolo editore di fumetti storici, fino ad approdare alla Soleil Éditions. In seguito decide di provare l'esperienza di realizzare un progetto personale, scritto e disegnato da lui per l'editore italiano Remer Comics, nasce così The Kabuki Fight.

Successivamente, inizia a lavorare con editori americani quali Archie Comics, IDW Publishing, Zenescope Entertainment, Dynamite Entertainment, Boom! Studios, Dark Horse, Humanoids su testate come Teenage Mutant Ninja Turtles, Star Wars, Army of Darkness/Bubba Ho-Tep, Star Trek, FireFly, Power Rangers, Bettie Page, Red Sonja, Vampirella, Sabrina the Teenage Witch, Apex Legends, Jennifer Blood e altre ancora.

Attualmente è al lavoro sulla terza stagione del crossover Mighty Morphin Power Rangers/Teenage Mutant Ninja Turtles e ama la pizza.

“Quello che ho capito tanto frequentando questi ambienti è che ti devi impegnare moltissimo per fare il fumettista” ha raccontato Federici durante un incontro ospitato dall'Home Restaurant di Cerreto Guidi. “Affronti più delusioni che soddisfazioni. Ci sono persone che sono più brave di te o peggiori di te ma più abili a vendersi. Quando io ho cominciato non c’erano i social, era una cosa più ‘analogica’, cioè incontravi dal vivo le persone. Spesso io tornavo da una fiera senza aver concluso nulla, dopo aver speso molti soldi, anche cifre alte per un ragazzo di 18 anni”.

Un disegno di Vincenzo Federici

