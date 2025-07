Vinci Città Museo, prorogati i bandi

Sono stati prorogati i termini per la presentazione delle domande relative ai due bandi dell'ambito "Vinci Città Museo", ovvero quello destinato agli artisti e quello destinato alle strutture ricettive.

C'è tempo infatti fino alle 12 del 25 agosto 2025, per gli artisti, italiani o stranieri, che vogliono partecipare con le proprie opere, e per i titolari di strutture ricettive di qualsiasi tipo sul territorio comunale di Vinci, che vogliano dare ospitalità agli artisti selezionati nel primo bando.

I bandi

Il bando "Vinci Città Museo", che è reperibile sul sito del Comune di Vinci prevede la selezione di “opere artistiche pittoriche, scultoree e/o installative attraverso qualsiasi dispositivo ritenuto idoneo alla realizzazione del progetto”; proprio perché è previsto che siano installate per le strade del borgo, le opere devono essere idonee per essere esposte all’esterno.

Gli autori delle sette opere scelte, una per ogni ambito, potranno inoltre godere della residenza d’artista a Vinci, così da calarsi nella realtà vinciana e acquisire gli elementi necessari per l’elaborazione del progetto.

Il bando per la disponibilità delle residenze artistiche è invece rivolto a titolari di agriturismi, hotel, bed and breakfast o di qualsiasi altra struttura ricettiva che vogliano rendersi disponibili a ospitare gli artisti che parteciperanno a “Vinci città museo”. In base a questo bando potranno infatti offrire un soggiorno di sette giorni, anche non continuativi, nel periodo che va dall’1 settembre 2025 al 16 maggio 2026.

Secondo quanto riportato dal bando, le strutture dovranno essere in grado di fornire agli artisti vincitori un trattamento di pernottamento e colazione, quest’ultima erogabile anche tramite un buono spendibile in esercizi commerciali esterni.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa