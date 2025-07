Vittorio Gabbanini riconfermato presidente di Sviluppo Imprese Centro Italia

Vittorio Gabbanini riconfermato Presidente di SICI – Sviluppo Imprese Centro Italia SGR S.p.A., società di gestione del risparmio costituita nel 1998 con sede a Firenze.

Composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2025-2028 risulta così composto:

Membri confermati: Presidente Cav. Vittorio Gabbanini Presidente, Vice Presidente Dott. Egidio Mancini, Consiglieri Dott. Lorenzo Petretto (Presidente di Fidi Toscana), Ing. Giuseppe Fabbri (imprenditore toscano), Dott. Guido Tommei (Direttore Generale della SGR)

Nuove nomine: Dott. Marco Tili, Direttore Generale di Gepafin S.p.A., Dott. Luigi Bianco, Amministratore di società del Gruppo Intesa Sanpaolo. È stato inoltre riconfermato l'intero Collegio Sindacale: Dott.ssa Marcella Galvani (Presidente), Dott. Lorenzo Anichini e Dott.ssa Sara Vignolini.

I risultati dell'ultimo triennio

La nomina degli organi sociali è avvenuta durante l'Assemblea dei Soci di fine maggio, che ha fatto il bilancio dei risultati raggiunti. Nel triennio 2022-2025, SICI ha:

Lanciato un nuovo fondo di investimento alternativo dedicato allo sviluppo del sistema delle cooperative toscane, sottoscritto dalla Regione Toscana;

Proseguito l'attività di gestione dei fondi esistenti a pieno regime;

Concluso 32 nuovi investimenti e portato a termine 26 disinvestimenti.

Le dichiarazioni del Presidente

"Sono onorato della rinnovata fiducia accordatami dai Soci, così come della conferma di molti consiglieri e dell'intero Collegio Sindacale e, nel ringraziare i membri uscenti, auguro buon lavoro ai neo nominati.", ha dichiarato il Cav. Vittorio Gabbanini.

"In questo triennio, non sono mancate sfide e incertezze, molte delle quali ancora aperte, che dal piano internazionale hanno avuto un impatto sulle nostre imprese. Tuttavia, molte di loro hanno saputo reagire con flessibilità e prontezza, anche grazie al supporto di SICI che le ha affiancate nelle dinamiche industriali, andando oltre rispetto ad un approccio meramente finanziario", ha proseguito il Presidente. “Sono soddisfatto che anche in questo triennio SICI abbia creato valore gli investitori, con un portafoglio di investimenti attivi che conta oltre 30 posizioni e desidero esprimere un caloroso ringraziamento al team di gestione per il lavoro svolto. "

Prospettive future

Il Presidente ha inoltre evidenziato che "la transizione della governance societaria è ancora in corso e che negli ultimi tre anni sono state individuate diverse opzioni sotto l'egida della Regione Toscana. Il percorso, tuttavia, non è esente da complessità e auspico che i Soci attuali e potenziali trovino soluzioni in tempi rapidi, nell'interesse di tutti gli stakeholder."

"Sono fiducioso che SICI continuerà ad essere un asset prezioso per gli investitori, per le imprese e per il territorio e daremo il nostro pieno supporto in questa direzione", ha concluso Gabbanini.

Fonte: Ufficio stampa