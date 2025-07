A Montespertoli la rilettura delle Quattro Stagioni di Vivaldi

Lo spettacolo musicale Non ci sono più le quattro stagioni di una volta nella cornice dell'iniziativa Festival Amedeo Bassi, andrà in scena, ai giardini della scuola primaria "Machiavelli" di Montespertoli, giovedì 31 luglio 2025. Si tratta di una rilettura, a cura di Massimiliano Ghiribelli, del celebre capolavoro di Antonio Vivaldi, proposto in una versione per quintetto di fiati – Mirella Pantano, flauto, Marco del Cittadino, oboe, Massimiliano Ghiribelli, clarinetto, Elia Venturini, corno e Maurizio Fedi, fagotto – che ne esalta la ricchezza timbrica con accostamenti sonori sempre diversi, in uno stile che richiama la modernità di Stravinsky.

La voce recitante di Giovanna M. Carli accompagna l’ascoltatore, rievocando il testo originale, i sonetti, che guidava la scrittura vivaldiana.

Un viaggio emozionante e colorato attraverso le stagioni dell’anima firmato "Camera Musicale fiorentina". Letture sceniche di e con Giovanna M. Carli. Pubbliche relazioni a cura di Carmelina Mazzone.

Fonte: Ufficio stampa