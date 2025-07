A Montespertoli si chiude l’edizione 2025 di Amico Digitale

Con l’ultimo appuntamento dello Sportello Amico Digitale, svoltosi mercoledì 9 luglio 2025, si è ufficialmente conclusa l’edizione montespertolese di Amico Digitale 2025, progetto di alfabetizzazione digitale promosso da Fondazione CR Firenze per accompagnare i cittadini – in particolare i più anziani – nell’utilizzo consapevole e sicuro delle tecnologie.

L’iniziativa rientra nel più ampio progetto “Amico Digitale”, nato per aiutare gli over 65 ad acquisire più confidenza con gli strumenti digitali nella vita di tutti i giorni, e che nel 2025 è sbarcato a Montespertoli. Il progetto coinvolge anche gli studenti universitari del programma #TuttoMeritoMio – promosso da Fondazione CR Firenze e Intesa Sanpaolo – che partecipano in qualità di giovani facilitatori e formatori. L’iniziativa è realizzata da Fondazione CR Firenze in collaborazione con il Comune di Montespertoli, il Sindacato Pensionati SPI CGIL e lo spinoff dell’Università di Firenze Terza Cultura, specializzato in laboratori didattici, corsi di formazione e progetti per favorire l’accesso alla cultura scientifica e tecnologica.

"Con Amico Digitale portiamo avanti un impegno concreto per ridurre il divario digitale e rafforzare il senso di cittadinanza attiva. Siamo felici che il progetto abbia trovato a Montespertoli un terreno così fertile, grazie alla collaborazione di una rete territoriale coesa e alla straordinaria partecipazione degli over 65. Vedere i giovani di #TuttoMeritoMio al fianco degli anziani ci conferma che la tecnologia, se ben guidata, può diventare un ponte tra generazioni e non una barriera", dichiara Gabriele Gori, Direttore Generale di Fondazione CR Firenze.

“Per lo SPI CGIL di Montespertoli è stato un piacere e un privilegio poter condividere con la Fondazione CR Firenze, con il Comune di Montespertoli, con gli operatori di Terza Cultura questa stimolante iniziativa che ha coinvolto numerosi anziani del nostro territorio nell'avvicinarsi all'uso delle nuove tecnologie. Come sindacato pensionati siamo sempre disponibili e sensibili ad iniziative che hanno per obiettivo il coinvolgimento della cittadinanza ed in particolare delle persone anziane.” Dichiara Danilo Ciampi per lo SPI CGIL.

“Come amministrazione siamo felici del risultato ottenuto dal progetto Amico Digitale che nasce dall’idea di Fondazione CR Firenze di mettere a disposizione della popolazione over 65 dei giovani facilitatori digitali per offrire supporto alle numerose attività online che i cittadini devono svolgere. Il punto di forza del progetto è stata la partecipazione di molti cittadini che si sono rivolti allo sportello per ricevere assistenza e formazione per aumentare le conoscenze digitali.” Dichiara l’Assessora Daniela Di Lorenzo.

Il progetto è stato presentato alla cittadinanza in due momenti pubblici: il primo il 6 dicembre 2024 nella Sala Consiliare del Comune, alla presenza del Sindaco Alessio Mugnaini, dell’Assessora alla Digitalizzazione Daniela Di Lorenzo e dei rappresentanti del Sindacato Pensionati, che ha messo a disposizione i propri spazi per lo svolgimento dello sportello. Il secondo incontro si è svolto l’8 gennaio 2025 nella frazione di San Quirico.

Nel corso dei cinque incontri del ciclo “Educazione Attiva”, svoltisi tra gennaio e febbraio nella Sala Consiliare del Comune, hanno partecipato in media 25-30 persone per ogni appuntamento. Gli incontri sono stati condotti dagli studenti del programma TuttoMeritoMio, che ha anche curato i successivi percorsi individuali attraverso lo Sportello Amico Digitale.

Lo sportello, attivo dal 19 febbraio al 9 luglio per un totale di 20 giornate e 40 incontri individuali della durata di un’ora ciascuno, ha coinvolto 22 utenti (7 uomini e 15 donne). Le principali richieste hanno riguardato:

- nel 53% dei casi l’utilizzo di telefono, tablet o PC,

- nel 34% i servizi online (SPID, fascicolo sanitario, prenotazioni ecc.),

- nel 13% l’uso di applicazioni per scrittura, stampa, gestione PDF e navigazione.

La sede del Sindacato Pensionati in via Roma 8 si è confermata uno spazio accogliente e funzionale, grazie anche alla grande disponibilità dei referenti locali.

Amico Digitale 2025 ha rappresentato un’importante occasione di inclusione e supporto, offrendo strumenti concreti per ridurre il divario digitale e rafforzare la cittadinanza digitale attiva nel nostro territorio. Si conclude a Montespertoli l’edizione 2025 di Amico Digitale

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa

