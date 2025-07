Abc, nuovo rinforzo: ecco Gianni Mancini

E’ Gianni Mancini il primo volto nuovo dell’Abc Solettificio Manetti targata Riccardo Paludi. Un innesto di spessore che giunge a portare centimetri e fisicità nel pitturato castellano. Ala grande classe ’04, di 200 cm, arriva a Castelfiorentino dopo l’ultima stagione in serie C a Pontedera, con importanti trascorsi in serie B tra Livorno e Ozzano.

“Quello che mi ha convinto a scegliere l’Abc è stata la forte volontà della società di portarmi a Castelfiorentino, unita alla voglia di giocare una stagione con obiettivi importanti – spiega Gianni -. Inoltre, ho avuto la possibilità di conoscere i nuovi compagni e questo mi ha confermato la bontà della scelta: un gruppo con cui mi sono trovato subito bene e con il quale sono certo che ci divertiremo”.

“Gianni è uno dei giocatori che va ad inserirsi perfettamente nella nostra struttura – lo presenta coach Paludi -. Nonostante la giovane età, porta con sé esperienze nei campionati superiori che sicuramente lo hanno arricchito, ed arriva a Castelfiorentino con una grande voglia di riscatto, stimolo in più per far bene”.

LA CARRIERA

Cresciuto nel vivaio della Juve Pontedera, completa il percorso giovanile in maglia Don Bosco Livorno, dove partecipa al campionato Under 19 Eccellenza e alla C Gold. L’esperienza senior più importante è però laccata Libertas Livorno, maglia che veste per tre stagioni dal 2019 al 2023 confrontandosi con il campionato di serie B, anni nei quali matura e cresce. Così, nell’estate 2023, arriva la chiamata della New Flying Balls Ozzano, in B Nazionale, prima del ritorno a Pontedera nell’ultima stagione, dove viaggia ad una media di 15 punti ad allacciata di scarpe chiudendo il campionato al quarto posto nella classifica marcatori della serie C toscana.

Fonte: Abc - Ufficio stampa