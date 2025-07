“Agosto io ci sono!”: anche ATT protagonista dell’iniziativa di Confesercenti Firenze

Anche quest’anno l’Associazione Tumori Toscana è protagonista dell’iniziativa “Agosto io ci sono” rilanciata da Confesercenti Firenze, in collaborazione con la Città Metropolitana ed il Comune di Firenze.

Grazie all’iniziativa “Agosto io ci sono”, giunta alla 18° edizione, sui siti istituzionali (e profili social) di Confesercenti Firenze (https://firenze.confesercenti.it/) della Città Metropolitana (www.cittametropolitana.fi.it) e del Comune di Firenze (www.comune.fi.it) sarà disponibile un elenco con aperture e chiusure nel mese di agosto delle attività aderenti sul territorio (resterà aperto per tutta l’estate il 75% delle attività, compresi gli oltre 100 mercati rionali/settimanali della città, fra cui lo Storico Mercato Centrale Firenze).

Da ormai 6 anni l’iniziativa vede coinvolta anche l’Associazione Tumori Toscana, il cui servizio di cure domiciliari oncologiche gratuite sarà attivo anche per tutto il periodo estivo. Lo staff sanitario sarà reperibile, come sempre, 24 ore su 24, per far fronte ai bisogni dei malati di tumore e dei familiari, non solo dal punto di vista medico ma anche psicologico e morale. Per info e per attivare l’assistenza: www.associazionetumoritoscana.it Una collaborazione volta a sottolineare il ruolo di grande importanza rivestito dal servizio capillare e diffuso offerto sul territorio cittadino sia dal commercio di vicinato sia dalle cure domiciliari oncologiche gratuite.

Erano presenti Jacopo Vicini Assessore Sviluppo Economico del Comune di Firenze, Nicola Paulesu Assessore alla Casa del Comune di Firenze, Maria Fusilli Medico ATT, Marianna Cellai Presidente Fiesa Confesercenti Firenze e Lapo Cantini Responsabile Confesercenti Città di Firenze.

“Gli esercizi di vicinato, i nostri mercati storici così come i centri commerciali naturali sono presidi civili e sociali di ogni quartiere di Firenze – dice l’assessore allo Sviluppo economico e al Turismo Jacopo Vicini – anche quest’anno e anche in questa occasione i negozi fanno la propria parte per garantire servizi preziosi e vitali per residenti e famiglie che ad agosto restano in città, a partire da chi vive situazioni di fragilità. Un grazie a Confesercenti, agli operatori del Mercato centrale di San Lorenzo e ad Att, per questa iniziativa che anche quest’anno si rinnova”.

“Ringraziamo ATT che svolge il suo servizio prezioso anche durante il periodo estivo e che va ad arricchire l’iniziativa importante promossa da Confesercenti come ogni anno. Come sappiamo, questo periodo di riposo e vacanza può essere molto difficile per le persone più fragili. A Firenze c’è una rete molto attiva di realtà associative che sono attente a non lasciare indietro nessuno e a fornire l’aiuto necessario nei momenti più complessi”, sottolinea l’assessore al Welfare Nicola Paulesu.

Sara Di Maio, Consigliera delegata allo Sviluppo Economico della Città Metropolitana di Firenze: “Apprezziamo molto questa iniziativa che sottolinea l'importanza sociale, oltre che economica, degli esercizi commerciali. Una responsabilità che vale per tutta la Città Metropolitana e che acquisisce oggi maggior valore anche in funzione delle mutate abitudini dei cittadini e della diversa congiuntura economica. Il mese di agosto non è più quello di una volta, quando le città, anche i centri più piccoli, si svuotavano. E' cambiato l'approccio alle ferie, e a volte purtroppo, anche la possibilità di consumo, ma al contempo assistiamo, anche fuori Firenze, alla crescita del turismo. Nel periodo estivo in molti, specialmente gli anziani e i più fragili, trovano maggiori difficoltà anche viste le elevate temperature che si possono verificare. Per questo l’apertura dei negozi è un servizio importante che contribuisce alla qualità della vita di chi, in particolare nelle città, necessita di servizi di prossimità. Gli esercenti dimostrano sensibilità e responsabilità verso la cittadinanza e di questo li ringraziamo”.

“Il servizio di cure domiciliari oncologiche gratuite dell' Associazione Tumori Toscana sarà attivo per tutto il periodo estivo. L' arrivo dell'estate, infatti, può rappresentare un momento critico per i malati di cancro, sia a livello psicologico che fisico; per questo i professionisti del nostro staff medico saranno, come sempre, a fianco dei malati e delle loro famiglie per non farli sentire soli e offrire non solo cure ma anche sostegno e conforto" ha detto la dottoressa Maria Fusilli, medico ATT.

Massimo Manetti, Presidente del Consorzio dello Storico Mercato Centrale: “Anche quest’anno abbiamo deciso di non fermarci perché crediamo sia importante garantire un presidio attivo nel cuore di Firenze, a servizio dei residenti e dei tanti visitatori che scelgono la nostra città in estate. Restare aperti ad agosto è una responsabilità che ci assumiamo volentieri, perché il mercato è vita e Firenze non si ferma mai”.

Marianna Cellai, Presidente Fiesa Confesercenti Firenze: “Con l’iniziativa “Agosto io ci sono” vogliamo portare all’attenzione di tutti l’importante ruolo svolto dal commercio di vicinato sia intermini economici che di presidio sociale; e questo nonostante le difficoltà che le PMI affrontano ogni giorno. Come tutti gli anni facciamo questa conferenza stampa per presentare l’iniziativa Agosto Io Ci Sono, assieme all’ATT – Associazione Toscana Tumori, realtà bellissima del nostro territorio, che opera 365 giorni l’anno a favore di chi sta affrontando una dura prova e anche ad agosto i loro servizi si uniranno a questa nostra iniziativa. Desidero ringraziare il Mercato Centrale, la Città Metropolitana e l’amministrazione comunale che ci supportano in questa diciottesima edizione di Agosto Io Ci Sono”.

“Secondo le stime Confesercenti Firenze negli ultimi 18 anni le ferie dei commercianti durante la consueta “pausa agostana” si sono di fatto più che dimezzate, passando da una media di 20 giorni a quella attuale di 4/6 giorni. – ha commentato Lapo Cantini Responsabile Confesercenti Città di Firenze - Ciò nonostante l’accentuarsi come il global warming e la conseguente difficoltà ad esercitare durante le giornate più calde alcune professioni tipiche del commercio (si pensi a chi esercita su area pubblica per esempio)”.

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate