Al via alla distribuzione dei mobili Ikea alle famiglie alluvionate di Montemurlo

Il Comune di Montemurlo informa che, a seguito del bando rivolto ai residenti che hanno subito i danni dell’alluvione del 20 novembre 2023, sono 30 i nuclei familiari che sono risultati in regola con i requisiti previsti e che riceveranno i mobili donati da Ikea.

La distribuzione del materiale avverrà nelle giornate di sabato 2 agosto dalle ore 9 alle ore 12 e di lunedì 4 agosto dalle ore 17:30 alle ore 19:30 al Punto incontro di via Toti a Oste. Si occuperà della consegna del mobilio il Comitato Montemurlo solidale tramite il supporto e la collaborazione dell’associazione nazionale Carabinieri in congedo di Montemurlo, il Cisom, il Lions Club Montemurlo. I cittadini beneficiari della donazione Ikea sono stati contattati dall’Associazione "Montemurlo Solidale", secondo l'ordine della graduatoria, per ritirare il materiale, esibendo la ricevuta della presentazione della domanda, con indicazione del proprio numero di protocollo, nonché copia del documento di identità.

Fonte: Comune di Montemurlo

