Anche l'associazione Gens Florentiae protagonista dell'attività benefica pro Meyer

L'Associazione culturale no profit Gens Florentiae con una nota interviene sulla donazione dell' elettroporatore CliniMacs Prodigy al Meyer di Firenze presentata oggi nella sede della Giunta regionale della Toscana.

C’è stato anche il contributo fondamentale dell’Associazione culturale no profit Gens Florentiae dietro l’obiettivo centrato di consegna all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze di un elettroporatore CliniMacs Prodigy, ovvero un’apparecchiatura medica antitumorale che sarà fondamentale nella cura delle leucemie infantili. L’attività benefica svolta dall’associazione guidata da Renato Di Marcantonio, e soprattutto il film da lui scritto, sceneggiato, e poi realizzato, ovvero Assault on Florence-A Ghostbuster story, è stato l’anello che si è congiunto a quello di altre organizzazioni quali Girotondo per Sempre e la Fondazione Fratini. Dietro infatti alla pellicola cinematografica uscita nelle sale nel 2023, vincitrice di numerosi premi in tutta Italia, e che è stata protagonista in moltissime rassegne cinematografiche della Penisola, c’è stata un’importantissima attività di raccolta fondi che è stata fondamentale per raggiungere il budget che poi ha consentito l’acquisto del macchinario medico donato al Meyer di Firenze.

“Ci sentiamo felici, orgogliosi ed emozionati di aver raggiunto l’obiettivo che ci eravamo dati, ovvero il conseguimento di un target per arrivare all’acquisto di quello che si rivelerà un fondamentale strumento medico per il nostro ospedale pediatrico-ha spiegato Renato Di Marcantonio, presidente di Gens Florentiae-. Alle spalle del film che abbiamo realizzato, e che è stata una vera e propria avventura, che però è stata portatrice di tanti messaggi positivi, e che ha riscosso un successo ben oltre le nostre aspettative; c’è stata una attività nel far veicolare la comunicazione più importante che era alla base del nostro progetto, ovvero il donare al Meyer un’apparecchiatura per i bambini malati di tumore. Essere arrivati a questo traguardo, grazie anche ai fondi da noi raccolti nel corso delle proiezioni del film, e veder riconosciuta la nostra opera, è la nostra soddisfazione piu’ grande. Ecco perché ci sentiamo di dire grazie a tutti i singoli donatori che sono entrati in contatto con questa iniziativa”.

Infatti proprio il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, nel corso di una conferenza stampa svoltasi quest’oggi a Palazzo Sacrati Strozzi a Firenze, ha voluto ringraziare le associazioni e gli enti benefici che hanno raccolto i fondi per l’acquisto di una strumentazione medica assolutamente innovativa.

“L’attività svolta da parte di Gens Florentiae, in particolar modo con Girotondo per sempre, ci ha portato a promuovere il film Assault on Florence-A Ghostbuster story, fra l’altro girato principalmente a Firenze, anche in luoghi dove la beneficienza non era di casa, e a far capire la bontà di quel che stava dietro il nostro progetto, che non si ferma. Stiamo difatti già pronti per il secondo capitolo di Assault on Florence, di cui è già stata scritta l’intera sceneggiatura, ed anche questa volta dietro a quel che faremo ci sarà la volontà di realizzare qualcosa di filantropico, che poi è ciò che sta alla base dell’attività dell’Associazione Gens Florentiae”.

Associazione culturale Gens Florentiae