Carabinieri e Avis uniti per favorire le donazioni di sangue

Una giornata di visite per valutare l'idoneità alla donazione del sangue. E' quella che si è svolta ieri all'Unità di Raccolta Ais all’Ospedale Piero Palagi di Firenze ha visto coinvolti i soci dell'associazione Pianeta Sindacale Carabinieri Psc Assieme.

L'iniziativa, promossa da Avis Comunale Firenze e Avis Regionale Toscana, si inserisce nell'ambito dell'accordo firmato tra Psc Assieme e Avis per la promozione delle donazioni di sangue e plasma.

Alla giornata di solidarietà hanno partecipato il presidente di Avis Firenze Luigi Conte, la presidente di Avis Toscana Claudia Firenze, il segretario generale regionale vicario di Psc Assieme Sabino Tempesta, il segretario regionale di Psc Assieme Luca Tusoni ed il Psc team manager Giuseppe Colasanto: molti soci dell'associazione hanno effettuato le visite di idoneità, primo passo necessario per diventare diventare donatori di sangue e plasma.

“Oltre all'importanza dei singoli gesti, è fondamentale cogliere il segnale che arriva da questo evento, in un periodo, quello estivo, in cui c'è la massima carenza di sangue e derivati: questa è la dimostrazione che è possibile ed è ancora più importante, che ciascuno possa offrire il suo contributo” dice il segretario generale regionale vicario di Psc Assieme Sabino Tempesta.

“Ringraziamo i soci di Pianeta Sindacale Carabinieri per la sensibilità che hanno dimostrato nel partecipare a questa giornata di visite, per diventare donatori: un piccolo gesto che diventa un salvavita per molte persone - affermano Claudia Firenze e Luigi Conte, presidenti di Avis Toscana e di Avis Firenze -. Siamo impegnati nel diffondere la cultura della solidarietà anche nei luoghi di lavoro e favorire la donazione anche da parte dei lavoratori, comprese le forze dell'ordine, stipulando accordi anche per rimuovere ostacoli organizzativi burocratici che a volte possono impedirlo”.

Fonte: Ufficio Stampa