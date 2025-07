Centri Estivi 2025: un investimento sul futuro, una mano concreta alle famiglie

L'amministrazione comunale di Santa Maria a Monte ha stanziato 7.000 euro a favore degli Enti del Terzo Settore che hanno organizzato sul territorio i Centri Estivi 2025. Il contributo, assegnato al Comune dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia, sarà destinato ad associazioni culturali, sportive e ricreative che hanno realizzato attività educative, ludiche e inclusive rivolte a bambine, bambini e ragazzi dai 3 ai 17 anni, secondo i criteri previsti dall’avviso pubblico.

"I centri estivi non sono solo spazi di gioco, ma luoghi in cui i nostri figli crescono, imparano, si confrontano, si costruiscono come persone – afferma il Sindaco Manuela Del Grande. In un momento in cui tante famiglie faticano a conciliare il lavoro con la cura dei figli, il nostro compito è rendere questi servizi accessibili, continui e di qualità. Non si tratta di parole di circostanza: si tratta di una visione precisa di Comune, che mette al centro la famiglia e l’educazione».

Quello attuato è più di un semplice contributo economico: è un segnale forte di sostegno alle famiglie, ma anche di fiducia nel ruolo delle realtà del Terzo Settore, che con impegno, passione e presenza costruiscono comunità accoglienti e inclusive, anche nei mesi estivi.

L’obiettivo dell’Amministrazione è chiaro: non lasciare nessuno indietro, nemmeno quando le scuole sono chiuse. Garantire servizi estivi di qualità significa anche promuovere il benessere dei più piccoli, sostenere la genitorialità e valorizzare le energie positive del territorio.

L’avviso pubblico rivolto agli enti organizzatori è disponibile sull’albo pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di Santa Maria a Monte. Le associazioni interessate sono invitate a consultarlo per presentare domanda secondo le modalità previste.

