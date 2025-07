Con la cocaina negli slip: arrestato alla stazione di Empoli

Un 31enne è stato arrestato dalla polizia a Empoli alla stazione per spaccio e detenzione di droga. L'uomo, di origini tunisina e senza fissa dimora, era privo del titolo di soggiorno e con precedenti di polizia.

Era appena sceso dal treno da Pisa e si era infilato nel sottopasso assieme a un altro, con fare sospetto. Alla vista degli agenti, entrambi hanno provato la fuga ma il 31enne è stato fermato.

La polizia lo ha sorpreso con un grosso involucro in cellophane con dentro polvere bianca, nascosto negli slip. Dall'esame narcotest la polvere è risultata essere cocaina, per un peso di poco più di 50 grammi. Decisivo il fiuto del cane antidroga. Il 31enne, già noto per reati in materia di stupefacenti, è stato arrestato e accompagnato alla casa circondariale di Sollicciano.