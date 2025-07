Consiglio comunale: Insieme per Santa Croce critica Giannoni "il confronto deve restare civile e rispettoso"

La capogruppo di Insieme per Santa Croce, Mariangela Bucci, interviene in merito alla seduta del consiglio comunale di ieri, martedì 29 luglio, per stigmatizzare un'episodio avvenuto e criticare il sindaco Roberto Giannoni su alcune questioni.

"Il Sindaco Giannoni - spiega Mariangela Bucci - rivolgendosi al Consigliere di opposizione Coltelli che aveva legittimamente presentato un’interpellanza sullo stato di abbandono dei nostri campi sportivi, ha pronunciato una frase che mai dovrebbe trovare spazio in un’aula istituzionale".

La consigliera denuncia che il sindaco si sarebbe rivolto al consigliere di opposizione Simone Coltelli con l’uso di termini inappropriati considerati irrispettosi. Nella fattispecie, come emerge dalla registrazione online del consiglio comunale, durante la discussione di una interrogazione presentata da Coltelli sui problemi di manutenzione ordinaria del Campo Sportivo "Libero Masini", dopo l'intervento del consigliere delegato Fabio Baldi che aveva dato risposta dando come risolti o non esistenti i problemi segnalati, il sindaco Giannoni si sarebbe rivolto a Coltelli e all'interpellanza presentata con un "...te ormai l'avevi scritta e la dovevi presentà, se no che c***o fai tutto il giorno...", con riferimento al fatto che l'erba alta che impediva la fruizione del campo - una delle criticità delle quali si discuteva - era stata tagliata proprio pochi giorni prima.

"Una caduta di stile imbarazzante - prosegue la consigliera -, non consona al ruolo istituzionale che il primo cittadino ricopre. A questo si è aggiunto un altro episodio altrettanto grave: il Sindaco ha definito con disprezzo “interpellanzona” una nostra interrogazione che denunciava un uso improprio e propagandistico del balcone del Comune."

"Di fronte a questi atteggiamenti - dice ancora Bucci -, ci chiediamo: è questo il rispetto che l’Amministrazione ha per il ruolo dell’opposizione? È questo il livello del confronto democratico che vogliamo offrire alla cittadinanza? Probabilmente al Sindaco piacerebbe che presentassimo atti su urbanistica, lavori pubblici e manutenzioni. Ma è difficile farlo, visto che la sua Giunta è immobile da mesi su ogni fronte. La città è abbandonata a se stessa, senza visione, senza interventi, senza risposte. Il Sindaco recuperi il senso del proprio ruolo: non siamo in un bar o allo stadio, ma in un’aula consiliare. Il confronto può essere acceso, ma deve restare civile e rispettoso, soprattutto verso chi, come noi, rappresenta la metà delle elettrici e degli elettori del Comune che amministra."

Fonte: Insieme per Santa Croce

