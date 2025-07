Contributo Affitto 2024: un segnale forte, concreto e immediato di vicinanza alle famiglie

Il diritto a una casa dignitosa non è un privilegio, ma un’esigenza primaria, tanto più urgente in un periodo storico segnato da fragilità economiche crescenti e da una pressione crescente sul costo della vita. Per questo il Comune di Santa Maria a Monte ha approvato l’elenco dei beneficiari del Contributo Affitto 2024, destinato a sostenere i nuclei familiari più in difficoltà nel pagamento dei canoni di locazione.

Un atto amministrativo che si traduce in un gesto concreto di attenzione sociale, frutto di una scelta politica ben precisa: mettere al centro le persone e proteggere il diritto all’abitare, garantendo sostegno immediato a chi oggi si trova a fronteggiare condizioni di disagio abitativo. Tutti i beneficiari rientrano nella Fascia A di priorità, come previsto dal bando comunale. Le risorse stanziate ammontano a 30.000 euro, di cui ben 26.000 messi direttamente a bilancio dal Comune, a cui si aggiungono circa 4.000 euro provenienti da fondi regionali.

"In un momento in cui tante famiglie vivono l’insicurezza di non sapere se riusciranno a far fronte all’affitto – dichiara il Sindaco con delega alle politiche sociali Manuela Del Grande – abbiamo ritenuto doveroso intervenire in modo tangibile. Questo contributo non è solo un aiuto economico: è un messaggio chiaro di vicinanza, di presenza, di responsabilità. Noi ci siamo. Ci siamo oggi, e ci saremo domani. E

continueremo ad investire con determinazione per costruire un Comune che protegge, ascolta e sostiene».

L’erogazione dei contributi avverrà nei prossimi giorni, con accredito diretto sugli IBAN comunicati dai beneficiari, in modo da garantire tempestività ed efficienza.

Per ogni ulteriore informazione o chiarimento, i cittadini possono rivolgersi al Servizio Sociale del Comune, sempre al fianco della comunità

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate