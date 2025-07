Dal Cuoio in Spagna e a Malta, esperienza formativa gratuita per 18 giovani

L’agenzia formativa Forium celebra i risultati del progetto M.E.E.T.2 – Mobility of lEarners and staff in vocational Education and Training, un’iniziativa Erasmus+ che ha aperto le porte dell’Europa a 18 giovani impegnati nei percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) nei settori estetica, calzature e servizi per l’impresa.

Grazie alla collaborazione con partner europei– Espamob Spain a Barcellona e Training to Malta – gli studenti hanno vissuto un’esperienza educativa e professionale unica, arricchendo le proprie competenze linguistiche, digitali e trasversali in contesti aziendali reali.

Due destinazioni per una formazione europea: Barcellona, Spagna ha ospitato 12 studenti, di cui 3 del percorso Operatore delle Calzature e 9 del percorso Operatore del Benessere Estetista; Malta ha accolto 6 studenti del percorso Operatore ai Servizi di Impresa.

Durante le tre settimane di soggiorno, gli allievi hanno lavorato dal lunedì al venerdì in aziende locali, partecipato a corsi di lingua inglese o spagnola e raccontato la loro esperienza attraverso il progetto di digital storytelling “Diario della mia prima mobilità”, in cui hanno documentato e riflettuto sul percorso vissuto all’estero. Un progetto a costo zero per le famiglie L’intero progetto è stato completamente gratuito per le famiglie: i fondi Erasmus+ hanno coperto viaggio, vitto, alloggio, formazione linguistica, assicurazione e tutoraggio

M.E.E.T.2 ha rappresentato molto più di uno stage. I ragazzi hanno potuto: confrontarsi con ambienti professionali europei; sperimentare la propria autonomia in contesti interculturali; sviluppare nuove prospettive di crescita e cittadinanza attiva.

Un’esperienza che ha lasciato il segno, confermando quanto la mobilità Erasmus+ nel settore VET sia una leva fondamentale per rendere i percorsi professionali più inclusivi, motivanti e connessi al mondo del lavoro europeo.

Per ulteriori informazioni sul progetto M.E.E.T.2 e sulle future opportunità Erasmus+ attivate da Forium, è possibile visitare il sito ufficiale dell’agenzia formativa o seguire i canali social.

Fonte: Ufficio Stampa