Decreto sicurezza, parte da Gambassi la campagna di Cordone (Lega)

Ieri 29 luglio ha preso il via a cura del Vicesegretario Provinciale Vicario di Firenze della Lega Toscana Salvini Premier, Marco Cordone che dal 2004 al 2019 è stato Consigliere comunale con funzioni di Capogruppo a Gambassi Terme, un'iniziativa per far conoscere meglio nei piccoli Comuni dell'Empolese Valdelsa ovvero Gambassi Terme e Montaione, il Decreto Sicurezza oggi convertito in legge. Decreto Sicurezza, voluto fortemente dalla Lega (nell'ambito della coalizione di Centrodestra), che prevede più tutele per chi ci difende, più Sicurezza per i cittadini italiani e meno impunità per chi delinque. Per piccolo Comune si intende un Ente locale con un numero di abitanti eguale o inferiore ai 5000 residenti. "Quello intrapreso dalla Lega è un percorso di informazione importante, rivolto alla gente", dichiara Marco Cordone, che evidenzia:" In Toscana sono 119 i comuni sotto i 5000 abitanti e 1.500.000 i cittadini che vivono nei cosiddetti piccoli Comuni. Il nostro gazebo informativo ha suscitato l'interesse dei cittadini compreso i commercianti e a conclusione della manifestazione, i volantini predisposti erano tutti terminati; è stata una mattinata proficua dove ci siamo confrontati con le persone che in ogni caso chiedono più Sicurezza. I temi della Tutela dell'Ordine pubblico e della Sicurezza dei cittadini secondo noi non devono avere colori politici e per la Lega sono tematiche sempre al primo posto nei nostri programmi dato che non c'è Libertà senza Sicurezza. Ringraziando l'Amministrazione comunale di Gambassi Terme per l'ottima accoglienza, rileviamo che Gambassi Terme e Montaione sono 'piccoli - grandi Comuni' dato che la cittadina termale ha un territorio di 83 km² mentre Montaione ha una superficie di 104 km², addirittura 2 km² in più del Comune di Firenze, Capoluogo regionale".-

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate