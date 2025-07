Centinaia di operatori del servizio sanitario toscano digiunano "contro il genocidio a Gaza"

Centinaia di operatori del servizio sanitario toscano faranno un digiuno per porre l'attenzione su quanto sta accadendo a Gaza, in Palestina. L'appello online ha visto rispondere più di settecento tra medici, infermieri, amministrativi e operatori degli ospedali e dei distretti in tutta la Toscana, con adesioni da Pontedera, Pisa, Livorno, Firenze e molto altro ancora.

Sui social si vedono molte foto del personale sanitario che regge il cartello "Digiuno contro il genocidio a Gaza" con tanto di hashtag #digiunogaza. L'iniziativa è partita il 29 luglio. Non è un vero e proprio sciopero della fame, ma un digiuno durante la pausa pranzo al lavoro.

"Centinaia di operatori si alterneranno in un digiuno a staffetta davanti ad oltre 40 sedi ospedaliere e territoriali, distretti sanitari, pronto soccorso, per protestare contro il genocidio in corso a Gaza. Come persone, e come operatori del servizio sanitario toscano, non possiamo restare in silenzio di fronte alla tragedia di Gaza, dove - dopo 21 mesi di guerra e oltre 60.000 vittime, tra cui moltissimi bambini - adesso si muore di fame. Il governo di Israele sta compiendo un genocidio e affamando deliberatamente un intero popolo. Ci opponiamo a questa barbarie con i nostri corpi ed il nostro volto. Digiunare è un modo per richiamare l’attenzione della comunità, dei media e delle istituzioni mettendo in gioco il proprio corpo. È una forma di protesta, ma anche una forma di condivisione" si legge nell'appello.