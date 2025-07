Evade dai domiciliari e rapina compro oro a Empoli: arrestato

Rapina aggravata in un compro oro: la polizia di Empoli arresta a Sovigliana (Vinci) un 50enne nato a Lucca e già agli arresti domiciliari. Il 26 luglio il personale empolese ha dato esecuzione alla misura cautelare per il furto, avvenuto il 17 luglio in via Fabiani a Empoli.

Quel giorno l'uomo, evaso dai domiciliari, verso le 16 minacciò con un coltello la commessa al momento dell'apertura. Si fece aprire la cassaforte e rubò contanti e oro per circa 36mila euro prima di fuggire su un monopattino elettrico e il malloppo in una busta dell'immondizia.

Le indagini della polizia hanno portato gli agenti sulle tracce del 50enne nato a Lucca, in seguito arrestato e portato alla casa circondariale di Firenze.

