Gettone di presenza in beneficenza per Gaza: la scelta dei consiglieri comunali Pd di Bagno a Ripoli

I consiglieri del Partito democratico di Bagno a Ripoli hanno deciso di destinare l’equivalente del gettone di presenza di una seduta del Consiglio comunale al conto corrente aperto dal Pd per Emergency per Gaza, per i soccorsi umanitari al popolo palestinese.

«Siamo consapevoli che si tratta di un piccolo gesto che non risolverà l’immane tragedia in atto a Gaza – ha detto il consigliere Andrea Orsini in apertura della seduta consiliare, che si è svolta ieri in piazza Umberto I a Grassina – ma è un atto simbolico, che riteniamo doveroso per mantenere accesa l’attenzione su quanto sta accadendo». «Abbiamo fatto la nostra parte ed abbiamo invitato tutti gli altri consiglieri dei gruppi di opposizione a seguire il nostro gesto, ci auguriamo altre adesioni», commenta Orsini.

Le donazioni a favore Emergency possono essere effettuate tramite bonifico bancario: Iban IT45A0832537720000000222558 intestato a PD Bagno a Ripoli con causale “Pd per Gaza”.

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate