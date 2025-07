Indagini in corso per violenza sessuale a Viareggio

La polizia di Viareggio ha denunciato un giovane di 26 anni, cittadino marocchino, accusato di violenza sessuale ai danni di una ragazza 24enne del Bolognese. Dalla ricostruzione dei fatti la giovane sarebbe stata attirata sotto un cavalcavia a Viareggio per risolvere una questione legata all'acquisto di un monopattino. Ma qui sarebbe stata drogata e poi violentata. La descrizione del soggetto ha permesso alla polizia di rintracciarlo poco dopo vicino alla stazione ferroviaria e di denunciarlo a piede libero. Sempre dagli accertamenti, che proseguono con le indagini del commissariato, la giovane è stata sottoposta a una visita medica che per ora non avrebbe evidenziato segni riconducibili a violenza.

