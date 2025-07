La bandiera della Palestina insieme al Tricolore sul Comune di Impruneta

Il Consiglio Comunale di Impruneta, nella seduta del 29 luglio 2025, ha approvato con 13 voti favorevoli ed uno contrario, una mozione a firma del Consigliere Francesco Fossaroli, che dispone l’esposizione della bandiera della Palestina presso il Palazzo Comunale, accanto a quella italiana.

Il gesto rappresenta un segno di solidarietà verso il popolo palestinese e un atto simbolico in ricordo delle vittime del conflitto. Attraverso la mozione, il Consiglio ha impegnato il Sindaco e la Giunta a: esporre la bandiera palestinese insieme a quella italiana; continuare a promuovere iniziative culturali e informative volte a far conoscere la storia, la cultura e le aspirazioni del popolo palestinese, favorendo il dialogo interculturale; sostenere progetti di cooperazione e solidarietà con la Palestina, per contribuire al miglioramento delle condizioni di vita e allo sviluppo socio-economico; invitare il governo italiano e la comunità internazionale a sostenere con determinazione la ripresa dei negoziati di pace tra le parti, con l’obiettivo di una soluzione giusta e duratura basata sulla coesistenza di due Stati, Israele e Palestina; richiedere il rispetto del diritto internazionale e delle risoluzioni delle Nazioni Unite che sanciscono il diritto all’autodeterminazione del popolo palestinese e la creazione di uno Stato indipendente e sovrano.

"Con questo atto riaffermiamo l’impegno del nostro Comune per la pace, i diritti umani e la cooperazione internazionale. Crediamo nel dialogo come strumento fondamentale per costruire convivenza e giustizia.", hanno dichiarato il sindaco Riccardo Lazzerini e il Consigliere Francesco Fossaroli.

Fonte: Ufficio Stampa

