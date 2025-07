La Notte Bianca dei dj fa ballare Santa Maria a Monte: "Una serata memorabile"

È stata una serata memorabile, di quelle che lasciano il segno. Un intero borgo trasformato in palcoscenico diffuso, centinaia di persone riunite sotto le stelle per condividere emozioni, musica e senso di appartenenza. La prima Notte Bianca dei DJ – “Un borgo che balla”, che si è svolta martedì 29 luglio nel centro storico di Santa Maria a Monte e che, nonostante il giorno feriale, ha superato ogni aspettativa. Un evento travolgente, che ha visto la partecipazione di oltre 100 DJ provenienti da tutta Italia, uniti da un unico obiettivo: far ballare il borgo e creare un’esperienza collettiva di gioia, condivisione e bellezza.

L’Amministrazione Comunale, che ha patrocinato con entusiasmo l’iniziativa fin dalla sua ideazione, si dice felice e profondamente orgogliosa per la straordinaria riuscita della serata, che ha saputo coniugare in maniera perfetta intrattenimento, cultura, valorizzazione del territorio e coinvolgimento delle nuove generazioni. Un evento che ha portato vitalità al borgo e che dimostra quanto la sinergia tra istituzioni, realtà associative e mondo creativo possa generare valore per la comunità.

"È stata una notte che rimarrà nella memoria della nostra comunità – dichiara il Sindaco Manuela Del Grande – un evento nuovo, coraggioso e riuscitissimo, capace di attrarre tantissime persone e far riscoprire il nostro borgo sotto una luce diversa. Una grande soddisfazione per tutti noi, e un ringraziamento sentito a chi ha reso possibile tutto questo. Una serata come questa è lo specchio di una visione precisa: fare cultura in modo nuovo, inclusivo, emozionante, creando occasioni per vivere il nostro borgo con occhi diversi, per attrarre persone e per far crescere il senso di appartenenza. Non si tratta solo di fare festa: si tratta di costruire comunità, di promuovere socialità, sicurezza, vivacità economica e nuove forme di partecipazione, anche attraverso eventi che parlano il linguaggio delle nuove generazioni".

La Notte Bianca dei DJ ha rappresentato una tappa significativa del percorso programmatico che questa Amministrazione porta avanti sin dal primo giorno: un percorso fatto di scelte che valorizzano il patrimonio umano, storico e culturale di Santa Maria a Monte, anche attraverso iniziative innovative e ad alto impatto emotivo.

La serata ha avuto un forte valore simbolico e affettivo con la dedica al compianto Franchino, artista e concittadino molto amato, che non è stato solo un omaggio musicale, ma una dichiarazione d’amore al legame tra la musica, l’identità e la memoria collettiva del nostro territorio. A renderlo ancora più speciale, la presenza e la performance di Mario Più, grande protagonista della scena musicale elettronica italiana, che con l’energia contagiosa della sua musica ha confermato ancora una volta il legame tra artisti e territorio.

L’evento - ideato da Massimiliano Bernardini e Alessandro Matteoli (Spazialex DJ) - è stato realizzato in collaborazione con la Pro Loco, Valentina Novi (Consigliere delegato agli eventi), con il patrocinio e il supporto logistico del Comune, che sin da subito ha voluto supportare questo evento mettendo a disposizione tutti gli spazi del borgo e garantendo la cornice istituzionale necessaria.

A fare la differenza è stata la visione condivisa, in cui ogni attore – pubblico e privato – ha dato il meglio. Il risultato è stato un format replicabile, un evento capace di mettere in rete competenze, creatività e professionalità, generando entusiasmo tra i residenti e stupore tra i tanti visitatori arrivati da fuori.

L’Amministrazione Comunale ringrazia di cuore la Pro Loco, Valentina Novi, le forze dell’ordine, la Polizia Municipale, i volontari della Misericordia di Montecalvoli, tutta la giunta e i consiglieri comunali, i commercianti del centro storico, gli organizzatori e tutti i DJ e gli ospiti intervenuti per aver reso possibile un evento così complesso ma così perfettamente riuscito.

Un grazie particolare anche ai tantissimi visitatori che hanno scelto Santa Maria a Monte per vivere una serata diversa, allegra e coinvolgente e al servizio navetta gratuito che ha permesso una gestione fluida e sicura della mobilità durante la serata.

Con eventi come questo, Santa Maria a Monte dimostra di saper essere viva, contemporanea e accogliente, senza rinunciare alla propria identità. Una comunità che guarda avanti con coraggio, ma che non dimentica le proprie radici. Una visione che guida l’azione amministrativa quotidiana: fare della cultura, dell’inclusione e della partecipazione gli strumenti per un Comune più forte, più umano, più unito. E sabato sera, lo abbiamo dimostrato tutti insieme.

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte

