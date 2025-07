Leggerissimo: "Storia dei miei peli" di Lavinia Mannelli

La protagonista di "Storia dei miei peli", edito da 66thand2nd, si chiama Lavinia, proprio come l'autrice Lavinia Mannelli, toscana classe 1991. Fa il dottorato a Pisa ma non ha stipendio, vive con la madre e lotta coi ritardi dei treni tra Pisa e Pistoia. Si definisce 'eco-trans-femminista radicale antispecista' ed è fondatrice di un'associazione in difesa dei peli femminili. Ma che succede quando su OnlyFans un misterioso individuo è disposto a pagare per offrire a Lavinia uno stipendio in cambio proprio dei peli?

"Storia dei miei peli" non si può inquadrare. È un romanzo ma è anche un diario, è un monologo ma anche un dialogo, è un pastiche di frammenti che rende bene quanto sia frammentata e ansiosa la vita della protagonista - e, a voler generalizzare, anche di molte altre donne venti-trenta-quarantenni di oggi, precarie a livello lavorativo e esistenziale. È un libro riuscito, che ha nell'ironia e nella satira più o meno sottile uno dei suoi punti di forza, perché Mannelli riesce a incanalare tutte le sue sensazioni positive o negative in uno sguardo tagliente e preciso sull'attualità e sul femminismo contemporaneo.

Il corpo è il vero protagonista, d'altronde il titolo non è lì per caso. Ha in sé una dimensione intima e una collettiva, e anche qui tornano le molte sfaccettature del romanzo. È anche un romanzo sulla continua definizione e ridefinizione di sé, pur senza mai sfociare nella retorica o nella 'normale' divulgazione: lo fa in modo audace e sfrontato, ma con una naturalezza e una delicatezza che rendono piacevole il viaggio lungo quasi trecento pagine. Dopo "L'amore è un atto senza importanza", Mannelli si conferma una grande voce della nostra narrativa.

Titolo: Storia dei miei peli

Autrice: Lavinia Mannelli

Casa editrice: 66thand2nd

Anno di pubblicazione: 2025

Pagine: 288

Prezzo di copertina: 18 euro

