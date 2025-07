Maratona dantesca: iscrizioni aperte per la seconda edizione di "100 Canti per San Miniato"

Dopo lo straordinario successo della prima edizione, che ha visto la partecipazione di più di 700 cantrici e cantori di ogni età e provenienza geografica e più di 2500 spettatrici e spettatori, torna a San Miniato la maratona dantesca 100 Canti per San Miniato, che quest’anno si terrà nella città toscana domenica 9 novembre 2025 dalle ore 10.00 alle 16.30: un'esperienza sorprendente che rende contemporaneo l'inesauribile valore della poesia dantesca restituendola alla dimensione popolare e corale. 100 Canti per San Miniato è un progetto dell’associazione Culter, con il contributo della Regione Toscana.

Un appuntamento ormai atteso sul territorio, che coinvolge un grande numero di persone in una performance popolare in cui tutti i partecipanti diventano cantori e cantrici dando voce, insieme, ai canti della Divina Commedia. Presenti anche in questa edizione, tra gli altri, le scuole di ogni ordine e grado del territorio (con più di 25 classi già iscritte alla manifestazione di novembre), la Cooperativa Pietra d’Angolo, l’Associazione Territorio in Comune, la Pro Loco di San Miniato, la Fondazione Conservatorio Santa Chiara e non ultima la Fondazione San Miniato Promozione, al fianco di Culter quest’anno nella gestione comunicativa e mediatica dell’evento.

Le iscrizioni per partecipare come cantrici e cantori all’evento sono aperte a questi link (chi si iscriverà verrà contattato da Culter per iniziare il percorso di formazione):

- Iscrizioni singoli e gruppi: https://forms.gle/ukaJpBeUH8TbQszo8

- Iscrizioni classi: https://forms.gle/ZrfjAiyHXSbcjysF9

Siamo giunti alla seconda edizione di 100 Canti per San Miniato - spiega l’associazione Culter - uno dei luoghi che ha saputo accogliere con maggiore e più fertile entusiasmo il progetto, abbracciando le parole di Dante da tutta Italia e con cantrici e cantori dai 9 ai 90 anni. Fondamentale è stato l’incontro con le realtà culturali, sociali ed educative del territorio, a dimostrazione di quanto ancora i versi di Dante siano capaci di risvegliare sentimenti, riflessioni e senso di comunità.

È bello ritrovare l’iniziativa ‘100 Canti per San Miniato’ che dopo il grande successo della scorsa edizione torna anche il prossimo novembre a restituire il fascino della Divina Commedia attraverso la lettura collettiva e popolare delle terzine dantesche - ha detto il presidente della Regione Eugenio Giani - Questi eventi rappresentano un’esperienza unica ed emozionante, capaci di esprimere al massimo l’identità toscana e di avvicinare i cittadini, in particolare i più giovani, a Dante. La nostra regione, con il suo patrimonio storico e culturale, dimostra ancora una volta come passato e presente possano convivere in una ‘Toscana diffusa’ che continua a essere un luogo di cultura, poesia e autenticità, capace di affascinare chi la vive e chi la visita.

100 Canti per San Miniato valorizza non solo il fascino della Divina Commedia e il suo messaggio universale ma promuove un momento di cultura condivisa che coinvolge tutta la comunità - ha detto Cristina Manetti, capo di Gabinetto della Regione e ideatrice de La Toscana delle Donne -. Un grazie e un plauso vanno dunque a Chiara Damiani e Enrica Maria Paoletti che l’hanno pensato e creato, proponendo a un pubblico trasversale un progetto emozionante che rappresenta al meglio l’identità toscana e che avvicina i più giovani a Dante e al valore della sua poesia. E’ questo un progetto che conferma la Toscana, forte della sua tradizione, capace di originalità e di generare esperienze sorprendenti come questa.

100 Canti per San Miniato, lo scorso anno, è stato molto più di un evento culturale: è stato un momento collettivo di grande valore umano e sociale - hanno dichiarato il sindaco del Comune di San Miniato Simone Giglioli e l’Assessore alla cultura Matteo Squicciarini - . La nostra comunità si è ritrovata, unita e partecipe, intorno ai versi eterni di Dante, riscoprendo nella poesia un linguaggio ancora oggi capace di parlare a tutte e tutti, senza distinzioni di età, provenienza o condizione. Questo progetto ha saputo coinvolgere scuole, associazioni, cittadine e cittadini, trasformando la città in un grande palcoscenico corale, vivo e accogliente. Per questi motivi siamo davvero felici di poter ospitare e sostenere nuovamente questa bellissima iniziativa culturale. Siamo profondamente grati alla Regione Toscana per aver creduto e investito anche in questa seconda edizione sanminiatese, e all’associazione Culter, con cui si è instaurato un rapporto di collaborazione autentico, fondato su una visione comune: fare della cultura uno strumento inclusivo, capace di generare bellezza, partecipazione e senso di comunità. Come Comune di San Miniato siamo orgogliosi di far parte di questa straordinaria esperienza.

“100 Canti per San Miniato non è solo un evento culturale, è un’esperienza collettiva di memoria, voce e comunità - ha detto Azzurra Gronchi, presidente della Fondazione San Miniato Promozione - . In un tempo in cui la frammentazione sociale sembra prevalere, tornare a Dante – nella sua forma più viva e popolare – significa riconoscersi in un patrimonio comune capace di unire generazioni, storie e sensibilità diverse. È un gesto corale, civile, in cui la poesia diventa spazio pubblico e condiviso. Per questo San Miniato è oggi uno dei luoghi simbolo della rinascita partecipata della parola dantesca e questa seconda edizione conferma quanto il bisogno di cultura, incontro e bellezza sia ancora urgente, necessario, vivo. Per tutti questi nobili motivi siamo lieti e orgogliosi come Fondazione SMP di collaborare alla realizzazione di questo evento”.

100 Canti, lo storico progetto ideato da Culter, da quasi 20 anni promuove approcci innovativi e partecipativi alla Divina Commedia: un percorso formativo e performativo (incontri, seminari, laboratori) alla lettura della Divina Commedia che ha come esito la lettura integrale dei 100 canti danteschi. Il progetto coinvolge istituzioni pubbliche e private, scuole, cittadine, cittadini di ogni età, realtà sociali e marginali del territorio che contemporaneamente leggeranno i canti della Divina Commedia nelle strade, sui sagrati, nelle piazze e nei chiostri della città di San Miniato, con a conclusione la lettura corale del XXXIII canto del Paradiso, nell’ormai iconica cornice della scalinata della Chiesa del Santissimo Crocifisso. Il progetto, nato nel 2006, rappresenta uno dei primi tentativi di restituire la poesia dantesca alla sua dimensione popolare, pubblica e corale, capace così di coinvolgere centinaia di persone.

L’evento finale sarà il risultato di un percorso di formazione che permetterà a ogni partecipante di far parte attivamente - attraverso la poesia - di un’esperienza culturale e artistica che li accomuna al di là delle appartenenze sociali, religiose, etniche e professionali. Il percorso di formazione, articolato in attività calendarizzate nei mesi precedenti la manifestazione, prevede laboratori di formazione, ai quali si affiancano alcune attività utili ad approfondire il lavoro, tra cui lezioni tematiche con esperti e docenti, incontri conviviali e testimonianze. Il percorso è flessibile rispetto alle necessità di ogni singolo contesto sociale.

L’associazione Culter, fondata come associazione culturale nel 2006 da Chiara Damiani, Argentina Giusti e Enrica Maria Paoletti, si occupa di ideazione e sviluppo di progetti educativi e culturali, intrecciando tradizione e innovazione, identità e patrimonio artistico, partecipazione popolare e creatività diffusa. Le competenze e le diverse esperienze di chi la compone la rendono una struttura flessibile capace di lavorare su grandi progetti come su percorsi site specific. In questi anni ha sviluppato un’originale metodologia di lavoro basata su vocazione alla didattica e impegno nella diffusione della cultura e del patrimonio artistico.

Fonte: Ufficio Stampa