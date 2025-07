Museo Leonardiano, visite in inglese anche a agosto

Le domeniche d’agosto al Museo Leonardiano sono in lingua inglese.

L’ormai consolidata formula del cosiddetto MuseoLab per famiglie, che si pone l’obiettivo di vivere le esperienze del Genio con “Lo sguardo di Leonardo”, sarà proposta per tutto il mese anche in lingua inglese.

Il laboratorio propone di immedesimarsi nei panni di Leonardo, nello stesso tempo artista, scienziato e ingegnere, e di rivivere nell’approccio alla vita, la meraviglia e l’interesse che gli suscitava tutto ciò che lo circondava. Partendo da alcuni disegni e testi di Leonardo, le famiglie partecipanti al laboratorio, verranno coinvolte in una serie di esperienze legate ai molteplici interessi del genio Vinciano, capaci di stimolare quella curiosità e quello spirito di osservazione proprio degli uomini del Rinascimento. Gli studi artistici, scientifici e tecnici di questo discepolo della sperientia, intrecciandosi fra loro, daranno vita ad alcune attività ogni volta diverse, a seconda delle suggestioni, interessi e dell’età dei partecipanti.

Le sessioni in inglese sono previste per ogni domenica del mese alle 16; la replica, in italiano, il lunedì successivo alle 11.

Il costo dell’ingresso è di 3 euro per i bambini e di 5 per gli adulti, in aggiunta al costo del biglietto di ingresso.

I laboratori si tengono all’interno della palazzina Uzielli, in piazza dei Conti Guidi, e sono destinati a famiglie con bambini in età compresa fra i 5 e i 14 anni.

