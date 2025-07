Navigabilità dell'Arno tra la foce e la città, parere favorevole dalla Regione al progetto di Pisa

Parere favorevole della Regione Toscana per la compatibilità ambientale del progetto "Opere idrauliche di sistemazione della via navigabile sul fiume Arno nel tratto compreso tra la foce e la città di Pisa", proposto dal Comune di Pisa e attualmente in fase di Valutazione di impatto ambientale (Via) da parte del Ministero dell’ambiente. Dopo la valutazione tecnica del settore Via, la Giunta regionale toscana ha dato il proprio via libera alla proposta di rendere navigabile a fini turistici il tratto finale del fiume Arno, esprimendo tuttavia delle raccomandazioni volte a tutelare l’area attraversata dal fiume, situata per ampia parte all’interno dal Parco regionale di San Rossore, Migliarino e Massaciuccoli. Il parere ha tenuto conto, oltre che del lavoro degli uffici regionali, delle valutazioni espresse da altri soggetti, tra cui Ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli, Arpat, Asl, Autorità di bacino, Anas, RFI e Genio Civile.

"Crediamo fortemente in questo progetto", ha detto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. "L’idea di rendere navigabile, in maniera ponderata e sostenibile, la parte finale dell’Arno, è coltivata da alcuni anni e siamo lieti che finalmente il progetto sia arrivato alla Via ministeriale. Il tratto finale del fiume Arno che si snoda attraverso territori di straordinaria bellezza e permette di ammirare da un punto di vista nuovo ed inconsueto un ampio tratto del Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli, che è uno dei parchi regionali più amati, conosciuti e rilevanti anche dal punto di vista storico-culturale. Credo che questa nuova via fluviale abbia una forte potenzialità attrattiva per un tipo di turismo lento e sostenibile, a beneficio non solo della città di Pisa, ma di tutto il territorio circostante".

"Con questa delibera – ha aggiunto l’assessora regionale all’ambiente Monia Monni - la Regione Toscana conferma il proprio impegno per uno sviluppo che coniughi crescita turistica e tutela dell’ambiente. Il parere favorevole espresso dalla Giunta, frutto di un’istruttoria approfondita e del confronto con enti e soggetti territoriali, garantisce che il progetto di navigabilità dell’Arno nel tratto tra Pisa e la foce possa svilupparsi nel pieno rispetto delle componenti ambientali, dal paesaggio alla fauna, dal suolo alle acque. Abbiamo proposto al Ministero dell'ambiente l’inserimento di precise condizioni ambientali, che vanno dal monitoraggio degli ecosistemi alle misure per ridurre l’impatto delle attività di cantiere e di navigazione, promuovendo l’uso di imbarcazioni elettriche o a basso impatto. È una scelta che valorizza il fiume come risorsa per la città e per il territorio, creando nuove opportunità turistiche e culturali, senza comprometterne l’equilibrio ambientale".

"L’Arno – ha concluso l’assessora - può così diventare un asse di sviluppo sostenibile, in cui natura, storia e comunità locali trovano un punto di incontro, in coerenza con gli obiettivi di una Toscana che cresce tutelando i suoi patrimoni più preziosi".

La realizzazione della nuova via fluviale, lunga 18 km, comporterebbe la rimozione di parte dei sedimenti in alveo e il posizionamento di galleggianti e di una segnaletica adeguata a garantire la sicurezza della navigazione.

Tra le raccomandazioni a cui è subordinato il parere favorevole della Regione Toscana ci sono in particolare indicazioni riguardo alla necessità di un accurato monitoraggio delle attività in alveo e una forte attenzione alla sostenibilità di quanto verrà realizzato e organizzato, tenendo conto della flora e della fauna che caratterizzano il Parco, ma anche degli eventuali rumori e del rispetto di aria, acqua e suolo.

È stato inoltre specificato che l’affidamento dei servizi di trasporto turistico (es. battelli, minicrociere, circuiti turistici a tema, rent-boat o qualunque altro servizio fruibile presso gli approdi) dovrà essere subordinato alla presentazione di una specifica valutazione di impatto acustico, redatta tenendo conto di adeguati scenari previsionali di flussi turistici e veicolari. Nel caso emergano situazioni di criticità vicino a zone abitate o nei pressi delle aree naturalistiche protette, dovranno essere previste e valutate specifiche azioni di mitigazione acustica.

Infine è stato chiesto che il regolamento di navigabilità che sarà predisposto dal Comune di Pisa contenga indicazioni sulla velocità massima di navigazione per i mezzi a motore (non superiore a 4 nodi), il divieto di navigabilità per le imbarcazioni con motore superiore agli 8 CV di potenza, l’obbligo di iscrizione delle imbarcazioni in un apposito registro che sarà predisposto dal Comune in accordo con l’Ente Parco. Nessuna attività di navigazione potrà essere autorizzata nelle ore notturne, in particolare tra le ore 22 e le ore 6.

Sindaco Conti: "Notizia importante per Pisa e per il suo futuro"

"La decisione tecnica della Regione Toscana di dare il via libera alla navigabilità dell’Arno - commenta il sindaco di Pisa Michele Conti - è una notizia che attendevamo da tempo, molto importante per Pisa e per il suo futuro. Adesso restiamo in attesa del decreto valutazione ambientale, passaggio strategico da parte del Ministero per poter, finalmente, dare nuovo slancio al lavoro concreto svolto dalla nostra Amministrazione in questi anni: con il progetto "L’Arno unisce la città", primo in Toscana e tra i migliori a livello nazionale, ci siamo aggiudicati 390 mila euro dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la progettazione a livello esecutivo della navigabilità dell’Arno, dalla città al mare. Un riconoscimento importante che ha permesso di progettare interventi infrastrutturali strategici, oggi pronti a diventare realtà. La navigabilità dell’Arno porterà nuove opportunità per lo sviluppo del turismo e del commercio cittadino, restituendo centralità al fiume e rilanciando l’identità fluviale di Pisa. Adesso però attendiamo di sapere quanto la Regione Toscana voglia veramente investire nel progetto e quali risorse finanziarie è pronta a mettere a disposizione per la sua realizzazione".

