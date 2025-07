Polo Tecnologico di Navacchio e Confcommercio Pisa insieme per portare le imprese verso il futuro

Supportare e rappresentare concretamente le imprese nel cammino verso l'innovazione, fornendo strumenti pratici per i settori tecnologici e l'innovazione dei processi e prodotti. Con questo obiettivo Confcommercio Provincia di Pisa e il Polo Tecnologico di Navacchio siglano un nuovo accordo di partnership, sottoscritto dal presidente di Confcommercio Pisa Stefano Maestri Accesi e dal presidente del Polo Tecnologico Andrea Di Benedetto.

“Il mondo della tecnologia è un mondo trasversale che interessa da vicino le piccole e medie imprese che Confcommercio rappresenta” afferma il presidente di Confcommercio Provincia di Pisa Stefano Maestri Accesi “un universo che richiede competenze e innovazione per crescere e grazie alla partnership con il Polo Tecnologico, eccellenza italiana e internazionale in questo settore, avremo un importantissimo strumento per sipportare le nostre imprese e realizzare i loro progetti”.

“Il nostro Polo è da sempre una piattaforma di incontro tra tecnologia e bisogni reali delle imprese, anche quelle più piccole” dichiara il presidente del Polo Tecnologico Navacchio Andrea Di Benedetto. “Sono proprio queste, infatti, a poter crescere maggiormente e competere grazie all’innovazione. Vogliamo contribuire a rendere il Made In italy ancora competitivo nel mondo: l’innovazione può migliorare i prodotti, ridurre i costi, aprire nuovi mercati digitali, e - perché no - far nascere nuove imprese dall’incontro di aziende tecnologiche e tradizionali. L’accordo con la rete di Confcommercio Pisa va proprio in questa direzione: portare l’innovazione a contatto diretto con le imprese del territorio, offrendo strumenti concreti, nuovi stimoli e connessioni strategiche per affrontare insieme le grandi sfide della transizione digitale e della competitività”.

“Stiamo parlando di un accordo che porta un grande valore aggiunto alle imprese che rappresentiamo: nei settori del commercio, turismo, trasporti, cultura e in particolare nei servizi è fondamentale poter contare su partnership e sinergie strategiche come quella con il Polo Tecnologico che offre strumenti importantissimi per affrontare le sfide di un mercato che cambia quotidianamente” le parole del direttore di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli.

“Il turismo è una leva strategica per il nostro territorio, ma richiede innovazione continua per restare competitivo” spiega la direttrice operativa Polo Tecnologico Navacchio Angela Calò. “Polo Tecnologico di Navacchio e Confcommercio Pisa uniscono le proprie competenze per offrire alle imprese nuove opportunità di innovazione nel turismo, nel commercio e nei servizi. Grazie ai progetti EDI 5.0 e Tuscany X.0, è già attiva la call Tech&Travel, che mette a disposizione strumenti concreti per lo sviluppo di soluzioni innovative. Si tratta di servizi alle imprese finanziati fino al 100 % grazie alle risorse messe a disposizione dall’Unione Europea (Digital Europe Programme) e dal Ministero dell’Innovazione e delle Tecnologie (PNRR). Le candidature sono aperte, ma il tempo è limitato. Cogliamo quindi questa occasione anche per invitare tutte le realtà interessate ad attivarsi subito per non perdere questa occasione unica di crescita e sperimentazione”.

“Fare match tra domanda e offerta tecnologica è uno degli obiettivi prioritari di ConfInnovazione: le aziende hanno necessità di innovare e dobbiamo mettere a loro disposizione tutte le potenzialità dell'innovazione, già matura e accessibile anche per le piccole e medie imprese” afferma il presidente di ConfInnovazione Confcommercio Pisa Fabio Bonomo.

Una sinergia che permetterà di mettere in rete le aziende associate a Confcommercio Provincia di Pisa, associazione di categoria leader sul territorio con una base di oltre 5mila imprese, attività e professionisti associati a Pisa e provincia, con il Polo Tecnologico di Navacchio, hub dell'innovazione in Toscana, con oltre 60 aziende insediate, un network di 400 imprese che connette idee, tecnologie e persone, generando un impatto concreto sul territorio e supportando la competitività del Made in Italy.

La nuova collaborazione permetterà di offrire, attraverso l’utilizzo delle competenze del Network di imprese del Polo Tecnologico, soluzioni innovative alle aziende associate a Confcommercio Pisa nell'ambito di Open Innovation e Scouting di tecnologie.

Le due realtà faranno squadra inoltre per l'organizzazione di attività specifiche, come l'organizzazione di eventi ed hackathon e il supporto alla formazione imprenditoriale attraverso i contamination experience: percorsi altamente interattivi, focalizzati sui bisogni di innovazione dell'azienda, oltre ad usufruire della consulenza strategica per progetti di innovazione e transizione digitale nell'ambito del Progetto Edi 5.0 di SpinEDI Confcommercio e di Tuscany X.0, European Digital Innovation

Una partnership nata con l'obiettivo primario di rispondere alle esigenze delle imprese che guardano al futuro, interessate a implementare soluzioni innovative e tecnologiche in un percorso che vuole fornire le necessarie competenze attraverso il supporto alle start-up innovative e l'organizzazione di eventi mirati e incontri tematici per favorire lo scambio di conoscenze, oltre ad identificare opportunità di collaborazione e creazione di sinergie tra le imprese e gli attori del sistema dell'innovazione.

Una vasta gamma di opportunità che ha l'obiettivo e l'ambizione di favorire lo sviluppo dell'innovazione nelle start-up e aziende del territorio.

Tra le prime azioni previste di questa nuova sinergia la call “Tech&Travel” lanciata con l’obiettivo di trovare e valorizzare idee e soluzioni che possano migliorare l’esperienza turistica, l’organizzazione dei servizi, la fruizione dei territori e l’impatto sostenibile del turismo, facendo leva su tecnologie come intelligenza artificiale, realtà aumentata, big data, IoT, digitalizzazione dei processi e nuove forme di comunicazione.

