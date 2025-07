“Ritratti senza tempo” nelle fotografie di Rossano B. Maniscalchi

Nel cuore storico di Firenze, all’interno del Museo dei Marmi di Palazzo Medici Riccardi, prende vita “Ritratti senza tempo”, una mostra fotografica dell’artista internazionale Rossano B. Maniscalchi, capace di intrecciare arte, storia e riflessione culturale in un percorso di grande suggestione visiva ed emotiva. Promossa dalla Città Metropolitana di Firenze, organizzata dall’Associazione NOVA - Nuova Officina delle Visioni Artistiche e dall’Associazione The Hearing Eyes con il supporto della Fondazione MUS.E, la mostra trova spazio all’interno del Museo dei marmi, parte integrante del percorso museale di Palazzo Medici Riccardi, dal 30 luglio al 28 ottobre 2025.

Per la prima volta nella città natale dell’artista, vengono esposti questi intensi ritratti, già presentati all’estero in prestigiosi poli culturali, che restituiscono uno spaccato potente dell’identità contemporanea attraverso i volti di leader, artisti e personalità che hanno segnato il nostro tempo. Celebrità quali Barack Obama, Arnaldo Pomodoro, Dario Fo, Rita Levi Montalcini, Dalai Lama, Jody Williams, Derek Walcott, Michelangelo Antonioni, Philippe Daverio e tanti altri, si specchiano nei volti di imperatori, filosofi e figure mitologiche: ogni abbinamento crea un ponte tra epoche, costruendo un racconto per analogia, che è al tempo stesso intimo e collettivo.

In una narrazione visiva profondamente evocativa, le fotografie realizzate da Maniscalchi nel corso della sua carriera internazionale si confrontano con i busti marmorei antichi, in un accostamento studiato e ricco di significato. L’obiettivo non è solo estetico, ma profondamente culturale: interrogarsi su cosa significhi, oggi, “essere ricordati”, su come mutino i linguaggi del potere e dell’immagine, e su come il ritratto, ieri scolpito nel marmo, oggi impresso nella fotografia, continui a parlare un linguaggio universale.

Il concetto di “Ritratti senza tempo” prende vita proprio in questo dialogo muto ma d’impatto, dove marmo e fotografia si fanno materia di riflessione sulla vanità, la gloria, la memoria.

La mostra si inserisce nel solco della grande tradizione fiorentina di dialogo tra classico e contemporaneo, recuperando quello spirito umanista che ha reso Firenze culla di pensiero e innovazione artistica. L’opera di Rossano B. Maniscalchi, intensa, essenziale, capace di restituire l’anima dei suoi soggetti, trova in questo contesto una nuova profondità e una risonanza culturale potente.

“Ritratti senza tempo” è più di una mostra: è una riflessione sul volto come costruzione culturale, simbolo di identità, potere e memoria; è un viaggio nella rappresentazione dell’essere umano attraverso i secoli; è un invito a osservare con nuovi occhi ciò che crediamo di conoscere.

Fonte: Città Metropolitana - Ufficio Stampa