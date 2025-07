Scuole e strade: cantieri estivi a Montespertoli

Nel periodo estivo sono molte le attività che hanno interessato la squadra degli operai del Comune di Montespertoli, innanzitutto sulle strade comunali: interventi di chiusura delle buche sulle viabilità di campagna sono stati fatti in via Bignola, via Voltiggiano, via Tresanti. Accanto a ciò, lavorazioni di regimazione delle acque piovane sono state eseguite anche in via Botinaccio (con la realizzazione di un ulteriore collettamento dell’acqua piovana nei pressi del versante di frana appena ripristinato) e in via Polvereto (con il rifacimento della griglia per il deflusso delle acque all’interno del centro abitato di Fornacette).

Sono stati eseguiti lavori di sfalcio dell’erba e pulizia dei cigli stradali in varie zone, tra cui via Castiglioni, via San Vincenzo, via San Michelino, via Coeli Aula, via Falagiana, via Mandorli e via Leccia. Parallelamente sono proseguiti gli interventi di cura del verde e di abbattimento di alberature pericolanti, soprattutto in via delle Viole, in Piazza Caduti nei Lager, nelle rotatorie e nei giardini pubblici, compresi i tagli dei rami di pini in via Tobagi, oltre alle consuete bagnature delle aiuole e delle nuove alberature.

Particolare attenzione è stata dedicata agli impianti sportivi, con lavori di manutenzione straordinaria agli spogliatoi dei campi da calcio di Baccaiano e riparazioni al tendone dei campi da tennis e agli edifici scolastici, con interventi di verifica dei giochi esterni alla scuola Rodari, sistemazione delle bacheche e imbiancature alle scuole Fucini. Contestualmente sono stati realizzati lavori interni agli edifici comunali, come la ripulitura e l’imbiancatura della stanza del Segretario comunale e dell’ingresso del Palazzo comunale.

“In questo periodo ci concentriamo prevalentemente su strade e plessi scolastici, anche se il lavoro da fare è molto. Stiamo studiando ulteriori soluzioni per aggredire ulteriormente alcuni problemi atavici che ci sono, a cominciare proprio dalla manutenzione stradale. Alcuni degli interventi necessari, infatti, non possono essere realizzati col personale interno dell’ente, e pertanto stiamo reperendo risorse per avvalersi anche di un servizio per la posa di bitume a caldo. Sui plessi scolastici, infine, stiamo studiando soluzione di gestione del servizio di manutenzione che possano rispondere con sempre più tempestività alle esigenze di studenti, famiglie e personale. Sono temi a cui teniamo molto e su cui ci stiamo impegnando a fare di più e meglio” commenta Marco Pierini, vicesindaco e assessore ai lavori pubblici.

Contestualmente ai lavori stradali, sono stati eseguiti lavori di ripresa dell’intonaco e di verniciatura di alcuni spazi interni al plesso scolastico “Niccolò Machiavelli” del capoluogo. È inoltre in programma un intervento specifico sul plesso di Montagnana, avente ad oggetto il ripristino di una porzione di staccionata, l’intonacatura e ripresa di alcuni spazi interni, la sanificazione del condotto di ventilazione nonché il ripristino di un servizio igienico.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa

Notizie correlate