Tenta di adescare due minorenni, arrestato 50enne a Livorno

Avrebbe provato a avvicinare due tredicenni in due diverse occasioni, ma solo i presenti e l'arrivo delle forze dell'ordine lo hanno bloccato. Un 50enne è stato arrestato e portato in carcere martedì 29 luglio a Livorno. L'uomo si sarebbe reso protagonista di due episodi, qualificati penalmente come violenza sessuale, nei confronti di altrettante giovanissime.

Nel primo caso i fatti sarebbero avvenuti in un condominio. La polizia è intervenuta perché l'uomo avrebbe abbracciato una bambina, "con un atto di chiara connotazione sessuale", impedendole di rientrare in casa.

Il secondo sarebbe accaduto pochi giorni dopo in un parco pubblico dove il 50enne si sarebbe avvicinato ad un'altra ragazzina, invitandola, con frasi allusive, a seguirlo in casa: l'avrebbe tirata per un braccio e detto che le avrebbe dato soldi. Solo l'intervento dei presenti e dei carabinieri ha evitato il peggio.

Notizie correlate